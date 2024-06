Schumacher-familien ble forsøkt utpresset – to menn pågrepet

Påtalemyndigheten opplyser at gjerningsmennene hadde hevdet overfor familiens ansatte at de var i besittelse av filer familien ikke ville skulle bli offentliggjort. De krevde flere millioner euro for ikke å publisere innholdet på det mørke nettet.

En talsmann for påtalemyndigheten forteller at gjerningsmennene hadde sendt noen filer til familien, og på det viset kunne man finne de to mistenkte. De pågrepne mennene er 53 og 30 år og er far og sønn.

Det er kommet lite informasjon om Michael Schumacher, som pådro seg alvorlige hodeskader i en skiulykke for over ti år siden. Han har ikke vist seg offentlig siden.

Michael Schumacher har vunnet sju VM-titler.

