NM-døren på gløtt for Warholm: – Holder muligheten åpen

Det skriver mor og manager Kristine Haddal til NTB mandag. Sist uke sa hun til NRK at NM trolig går uten friidrettsstjernen.

– NM har alltid vært et viktig arrangement for Karsten. Han vil så langt som det lar seg gjøre stille der. Men i år blir det litt utfordrende med tanke på sesongen, som er veldig tettpakket med stevner og mesterskap, der OL blir det viktigste, sa Haddal da.

På spørsmål fra NTB om det er tatt noen endelig avgjørelse, svarer hun:

– Angående NM så er det uendret, det vil si i utgangspunktet ikke i planen, men han holder muligheten åpen dersom det passer inn i den sportslige planen.

Hun legger til at en avgjørelse blir tatt i løpet av de neste dagene.

For noen få dager siden bekreftet Diamond League-arrangøren at Warholm stiller til start i stevnet i Monaco 12. juli. Haddal opplyser at det enn så lenge ikke er tatt noen beslutning vedrørende andre stevner. 400 meter hekk står på Diamond League-programmet både i Paris (7. juli) og London (20. juli).

OL-finalen på 400 meter hekk går av stabelen 9. august.

