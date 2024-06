Amerikansk medaljehåp truer med å boikotte OL: – Sviktet meg

Bakgrunnen er det som skjedde med Kendricks i Tokyo-OL for tre år siden. Kendricks testet positivt for koronavirus og ble kastet ut av lekene, selv om han hevdet at han ikke hadde symptomer og at det måtte ha vært noe feil med testen.

Bitterheten etter OL-diskvalifikasjonen sitter i fortsatt. Hendricks lot seg lørdag intervjue etter stavkvalifiseringen i USAs OL-uttaksstevne, og han sparte ikke på kruttet.

– Jeg skal gi dere et svar dere trolig ikke vil høre. Jeg liker ikke OL. OL sviktet meg sist, i Tokyo. Jeg har ingen respekt for en lov som etterlot meg alene i Tokyo. Alle i Team USA ga blaffen i meg. Og de ba meg ikke engang om unnskyldning etterpå, sa Kendricks ifølge Aftonbladet.

– Så om jeg kvalifiserer meg, kanskje jeg ikke drar engang. Det betyr ingenting for meg om jeg ikke tar en OL-plass. Jeg ble kastet ut i 2021, og kanskje jeg blir det igjen. Eller kanskje jeg bare er bitter, fortsatte amerikaneren.

Kendricks er for tiden rangert som verdens fjerde beste stavhopper på Det internasjonale friidrettsforbundets ranking. Han har vært USAs fremste stavhopper det siste tiåret og slo igjennom med en overraskende bronsemedalje i Rio-OL i 2016.

Siden har han vunnet to VM-gull og tre sølvmedaljer i innendørs-VM, senest i år. Kommende natt (norsk tid) skal han hoppe finale i USA-mesterskapet og kan sikre OL-billett der.

