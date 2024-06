Formel 1-topp raser mot sabotasje-epost fra «galning»: – Få dere en psykolog

En synlig sint Wolff brukte sterke ord da han snakket med journalister i Barcelona om den oppsiktsvekkende saken.

Østerrikeren avviser blankt innholdet i den aktuelle eposten og at den skal ha blitt sendt fra et medlem av Mercedes-teamet.

Sentrale figurer i Formel 1-miljøet samt Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) skal ha mottatt korrespondansen.

– Den kom ikke fra et medlem av teamet. Eposten er opprørende, det er noen som snakker om døden. Vi har anmodet alle mulige krefter om å se nærmere på dette, alt fra politiet til å undersøke IP-adressen, sa Mercedes-sjefen.

– Netthets av dette slaget må stoppe. Folk kan ikke gjemme seg bak telefonene sine og misbruke førerne på en måte som dette, la han til.

– Få dere en psykolog

Deretter fortsatte Wolff den svært kraftige ordbruken.

– Disse galningene, alle de gale menneskene der ute – få dere en psykolog, sa østerrikeren.

Det var det britiske nyhetsbyrået Press Association som først meldte om eposten der det hevdes at Lewis Hamilton har fått dårlig behandling av Mercedes etter at han signerte kontrakten som gjør ham til Ferrari-fører neste sesong.

Eposten, som ifølge PA bar tittelen «en potensiell dødsdom for Lewis», anklaget angivelig Wolff for å være «hevngjerrig». I tillegg ble det hevdet at østerrikeren gjør alt for å «ta igjen».

– Vi ønsker å lykkes med den mest ikoniske føreren vi noen ganger har hatt. Det har vært et privilegium å jobbe med Lewis, han er en utrolig personlighet, sa Wolff fredag.

– Vi respekterer fullstendig grunnene til at han går til Ferrari, det er ingen vonde følelser mellom oss, fortsatte Mercedes-toppen.

Fikk støtte

Han kaller alle antydninger om det motsatte for helt feil og sier laget vil forfølge saken som nå har havnet i offentligheten.

– Folk som misbruker andre på nett på denne måten er feige, det er en negativ side ved sosiale medier, sa Wolff.

Hamiltons kommende sjef, Ferraris Fred Vasseur, dukket opp på den samme pressekonferanse som Wolff fredag. Han var helt enig med østerrikeren.

– Det å forestille seg at 1500 mennesker, som jobber natt og dag, skulle kunne skade en av bilene deres er helt irrasjonelt, sa han.

