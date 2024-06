EM-vinner Grøvdals dilemma: Bane, gate, halv eller hel?

Sponsorer og penger. Ære og berømmelse. Konkurranse og personlige mål. Mesterskap og dueller runde på runde inne på store stadioner.

Det er mange elementer å ta hensyn til når søndagens halvmaratonvinner i Roma skal stake ut kursen for karrieren de kommende årene.

Vi har hørt det i mange, mange år. Det er mange som gjerne hadde sett at romsdalingen hadde byttet ut piggskoene med sko tilpasset gateløp, halvmaraton og maraton for lengst.

Hovedpersonen selv ikke er like sikker på at det er veien å gå.

– Jeg har ingen plan om maraton ennå. Jeg er fullt klar over at det er mange som har lyst til at jeg skal prøve det. Foreløpig synes jeg baneløp er gøy, at gateløp er kjempegøy og halvmaraton er nok en ideell distanse for meg, men det er et hakk derfra opp til maraton. Det blir maraton snart, men det er ikke satt noen dato, sa Grøvdal til NTB og øvrig norsk presse etter søndagens halvmaratongull.

Allsidig

Da hadde det gått bare 35 timer siden hun kjørte hele løpet og tok sølv på 5000-meteren i samme mesterskap.

– Hva gjør alt dette for dine muligheter som løper?

– Dette har vært et fantastisk mesterskap. Jeg er stolt av kombinasjonen, at jeg kan vinne halvmaraton og at jeg også er en baneløper. Jeg synes også at gateløp er gøy, og i framtida er det nok den veien det går. Det er maraton jeg kommer til å løpe på sikt, men jeg vet ikke om det er neste år, eller om to år eller når det blir.

I løpeverden er det slik at gateløp er stort. Grøvdals skosponsor er også svært opptatt av gateløp og maraton.

– Sponsoren presser meg ikke. Jeg har alle muligheter til å løpe de løpene jeg vil, og det blir nok mange mesterskap ennå på meg. Jeg har ikke tenkt å legge opp.

– Det finnes opptil flere friidrettstrenere som mener at du gjorde ditt beste baneløp noen gang da du tok sølv på fredag?

– Det er bane som har vært viktig for meg, men jeg får alltid høre at jeg er god på gateløp og lengre løp, og det er fordi jeg er godt trent. Men jeg viste med sølvet på 5000 meter, som er en hard distanse, at jeg har noe der å gjøre også. Det er derfor det er litt vanskelig for meg bare å gå over til maraton, for i det øyeblikket du gjør det, er du ferdig på bane, sier isfjordingen som fyller 34 år kommende fredag.

Går ikke etter pengene

Grøvdal gir seg ikke ennå.

– Jeg vil dyrke baneløp så lenge det går. Det er enklere å bytte når jeg føler at jeg har gjort mitt på bane. Samtidig trener jeg så likt mot begge at det ikke er det ene eller andre.

– Er det et reelt dilemma?

– Jeg bruker ingen tid på det nå. Fokuset har vært på banesesong. Maraton har jeg aldri løpt. Hvis jeg skal løpe det, blir det et høstløp etter at sesongen er over. Å gå all inn på maraton frister ikke ennå. Jeg liker å løpe, og jeg liker å løpe mange distanser. Maraton er litt masse for ett løp. Det er ikke så gøy for meg. Jeg kommer nok aldri til å gå alt inn på maraton. Det blir nok en kombinasjon.

– Økonomisk er det vel mest å hente om du bytter?

– Ja. Det er stor forskjell. Jeg driver ikke på med baneløp for økonomiens del. Da hadde jeg gått bare for gateløp. Det er mest penger i gateløp og maraton, men du må være best der også. Du må være topp tre.

Les også kommentar: Sliterne har alltid en ekstra stjerne