EM-håpet Lillefosse plages av skade: – Det er den kjipeste situasjonen å være i

Lillefosse er stortalentet som nærmest tok bronsemedaljen i EM i München for to år siden som bestilt.

2022-sesongen var en eneste lang opptur. Han hadde overbevist i VM i Eugene i USA tidligere på sommeren, og medaljen i Tyskland var som det skulle være.

Etterpå har det buttet atskillig mer. Det gikk skeis i VM i Budapest sist år, og oppkjøringen til årets sesong har vært alt annet enn problemfri.

Mandag er det kvalifisering på Stadio Olimpico i Roma. Det er en Lillefosse med en dose usikkerhet i sinnet som mønstrer på.

– Det blir offisiell sesongåpning for meg. Som oftest liker jeg å komme meg litt i gang og få litt «feeling» før det er mesterskap. Slik blir det dessverre ikke denne gangen, men jeg har hoppet høyt på trening og vet hvordan det skal gjøres, og jeg stoler på det, sa Lillefosse da han møtte pressen på det norske utøverhotellet Belstay lørdag.

Tung

Lillefosse erkjenner glatt at våren har vært tung. Han hoppet lite innendørs på grunn av masse skadetrøbbel og måtte konsentrere seg om rehabilitering. Sommersesongen ble satt på vent helt til nå.

– Det gikk greit fram til sesongen skulle starte, men så kom et lite tilbakefall som gjorde at jeg ikke kunne være med i for eksempel Trond Mohn Games og Bislett Games, sier 23-åringen.

Lillefosse kaller situasjonen suboptimal.

– For meg er det nesten blitt mer en psykisk greie enn en fysisk. Jeg må stole mer på det jeg vet at jeg er god for enn det kan vise til fra tidligere. Men jeg har tro på at jeg kan hoppe veldig høyt om kroppen vil være med.

Det aller viktigste

– Hva har du konkret slitt med?

– Jeg har hatt en akillesbetennelse som egentlig aldri har villet gi seg. Det er blitt litt bedre, men det er fortsatt ikke 100 prosent. Jeg har fått trent bra den i siste perioden.

Det er dette som gjør ham usikker. Er han for eksempel i stand til å løpe for fullt i tilløpet?

– Jeg er usikker, men jeg hadde ikke vært her om jeg ikke hadde hatt troen på at jeg kan hoppe veldig høyt. Det er mange usikkerhetsmomenter, ikke minst fordi det er så mange detaljer som spiller inn i stavsprang.

– Hvordan er det å være toppidrettsutøver i verdenseliten og ikke få gjort det du skal?

– Det er den aller kjipeste situasjonen å være i. Det at du ikke får gjort det du skal. Du får ikke gjort jobben din. Du får ikke trent.

Uansett vet han at det ligger en smukk gulrot lenger der framme.

– Det er fortsatt veldig lenge til OL. Selvfølgelig er EM viktig, men OL er aller viktigst.

