Warholm sparer ikke på noe i EM: – Kommer ikke unna at jeg er favoritt

Warholm ble slått av Alison dos Santos på Bislett for en drøy uke siden. Der fikk han opp tiden 46,70. I etterkant har han fått gode svar.

– Jeg har fått trent litt og prøvd å rydde opp i de små tingene som ikke stemte. Formen på Bislett var upåklagelig. Jeg synes kroppen var sykt bra, og det synes jeg fortsatt den er. Vi surfer på den bølgen ennå, sa Warholm.

Warholm er regjerende mester etter seieren i München for to år siden. Senere i sommer venter OL, men Warholm sparer ikke på noe i Roma.

– Man skal ikke ta noe for gitt i idretten. Det er alltid stort for meg å vinne et EM-gull. Jeg kommer ikke til å ta noe lettere på oppgaven med tanke på hva som er foran eller bak meg. Jeg kommer ikke unna at jeg er favoritt, sa hekkstjernen.

Warholm skal i aksjon i semifinale på 400 meter hekk mandag ettermiddag. Finalen avvikles tirsdag kveld. Han har fått sterk konkurranse fra blant andre Dos Santos (Brasil) og Rai Benjamin (USA) de siste årene. De stiller naturlig nok ikke i EM.

– Nivået har vært høyt i noen år. Vi ser nå at andre har lyst på disse topplasseringene, og at de gjør litt virkelighet ut av det. Da blir det bare enda mer spennende. Man ser at når folk begynner å få litt snusen på gull, så er det en balansekunst mentalt, som jeg tror vi har ekstremt god erfaring med, sa Warholm.

