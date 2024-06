Sølv-Grøvdal foran halvmaraton: – Da skal jeg ikke dra en meter

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Da hun dro hun absolutt hele veien, men ble slått i spurten av hjemmefavoritten fra Italia.

Klokka 22.55 fredag kveld løp Grøvdal inn til sølvmedalje på den halve mila. 34 timer senere, klokka 9 søndag, skal hun ut og løpe halvmaraton i Romas gater i den italienske hovedstaden.

– Da skal jeg ikke dra en meter, sa løperen fra Isfjorden i Møre og Romsdal i pressesonen.

Grøvdal fyller 34 år 14. juni og har lagt opp til et beintøft program i årets EM. Måten hun løste 5000-meteren på viste at det ikke er noe i veien med formen.

Den er der.

Gøy og hardt

– Jeg tar med meg at formen er bra når jeg kan dra det inn til den tiden her, og jeg føler heller ikke at jeg er helt utslitt. Jeg ga det jeg kunne og får prøve å restituere meg. Jeg får prøve å ha en slags revansjelyst på halvmaraton. Det er tøft program, men jeg har kun hatt fokus på dette løpet egentlig. Det blir gøy, men hardt.

– Hva er sjansene dine?

– Jeg vet ikke. Jeg tenker at jeg er en underdog der, men jeg har løpt bra på halvmaraton og vet at det er en god distanse for meg. Men da har jeg ikke hatt en 5000 meter i beina. Jeg tar det som en utfordring.

Les også: Grøvdal tok sølv på 5000-meteren i EM: – Skulle gjerne hatt gullet

Mange norske

Grøvdal var sjanseløs i spurten på 5000-meteren, men fikk unison skryt for måten hun gjennomførte på.

– Jeg er egentlig fornøyd. Dette var min måte å gjøre løpet på. Jeg er trygg på at det var et gulløp, et mesterskapsløp.

Søndag får hun selskap av en rekke andre nordmenn på startstrek. I kvinneklassen får hun med seg Hanne Mjøen Maridal og Maria Sagnes Wågan. I klassen for menn stiller Norge med Zerei Kbrom Mezngi, Sondre Nordstad Moen, Weldu Nagash Gebresadik og Awet Nftalem Kibrab.

Les også: Friidretts-EM: Ingebrigtsen mot Nordås norsk høydepunkt i helgen