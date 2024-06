Bjerkeli Grøvdal sprakk på oppløpet – tok sølv på 5000 meter

Det er 33-åringens tredje medalje i friidretts-EM i karrieren. I 2018 tok hun bronse på 3000 meter hinder i Berlin, mens det ble samme valør på 10.000-meteren i Amsterdam to år tidligere.

Ikke siden Trine Hattestad (spyd) i 2000 har en norsk friidrettskvinne tatt EM-gull.

På fredagens 5000 meter tok Grøvdal kommando allerede etter et drøyt minutt. Ved passering én kilometer klokket 33-åringen inn på 3.01,76.

– Det er våkent og viktig av Karoline. Hun tar ansvar her, sa NRKs ekspert Vebjørn Rodal underveis i løpet.

Grøvdal fortsatte å kontrollere feltet på imponerende vis. Ut på den siste runden sto seierskampen mellom Grøvdal og Nadia Battocletti.

I slutten av mai viste Grøvdal mestertakter da hun slettet Grete Waitz' 45 år gamle rekord på 3000 meter. På Bislett knallet 33-åringen fra Ålesund til med 8.27,02.

– Alle tiders sjanser

Før fredagens 5000 meter var NRKs friidrettsekspert Rodal klar på at mye lå til rette for en jubelkveld for Grøvdal i fraværet av den sterke trioen Konstanze Klosterhalfen (Tyskland), Sifan Hassan (Nederland), Yasemin Can (Tyrkia).

– Hun har alle tiders sjanser til å bli mester her i kveld. Ikke minst er hun offensiv selv. Hun har hatt gode opplevelser på trening, og det er viktig når man skal inn i heksegryta her. Hun vet at de andre jentene har respekt for henne, sa Rodal.

Grøvdal var selv på offensiven før gulljakten.

– Jeg har veldig lyst til å kjenne at kroppen funker. Selvsagt har jeg lyst til å være med i kampen om gullet. Jeg vet at jeg har muligheten, og så er det vanskelig å vite med de andre. Det blir en kamp, sa Grøvdal til pressen torsdag.

Søndag løper Grøvdal halvmaraton i Roma.

Les også: Friidretts-EM: Ingebrigtsen mot Nordås norsk høydepunkt i helgen

– Viske ut litt dårlig erfaring

I tillegg til Grøvdal stilte ytterligere to norske kvinner til start på fredagens 5000 meter. Amalie Sæten, som tidligere fredag løp inn til 11.-plass på kvalifiseringen til finale på 1500 meter, ønsket å slå tilbake med et sterkere resultat på 5000-meteren.

– Jeg har fått sovet litt og slappet av, så jeg tror i hvert fall ikke at beina er problemet i dag. Jeg skal prøve å viske ut litt dårlig erfaring fra i dag tidlig. Jeg håper å få til et bra løp, sa hun til rettighetshaver NRK.

Også Kristine Eikrem Engeset sto på startstreken.

– Jeg begynner å kjenne litt på nervene nå. Det har vært en lang dag med mye venting. Det er deilig å føle litt på det, så det blir bra. Jeg håper at formen er like god som det har føltes ut på trening. Planen er å henge med så godt jeg kan. Jeg skal prøve å løpe litt smart

Verken Sæten eller Engeset var i nærheten av å kjempe om en av de fremste plasseringene på 5000-meteren, men satte begge ny personlig rekord.

Les også: Grøvdal slo Grete Waitz’ 45 år gamle rekord: – Det betyr masse