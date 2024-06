Kjær og makkeren vant doubleturneringen for juniorer i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Kjær og østerrikske Schwärtzler vant første sett 6-4 mot italienske Federico Cina og japanske Rei Sakamoto. I annet sett fikk Cina og Sakamoto en kjempestart ved å gå opp i 5-0, men så våknet den norsk-østerrikske duoen. De kjempet seg på sterkt vis tilbake til 5-5, og da det sto 6-6 måtte settet avgjøres i tiebreak.

Der tok Kjær og Schwärtzler ledelsen 4-0, og de ga aldri fra seg føringen på vei mot seier. Tiebreaket ble avgjort med 7-3.

Kjær og Schwärtzler (Østerrike) fikk en god start med et tidlig servebrudd. Den norsk-østerrikske duoen gikk så opp i ledelsen 3-1 etter et flott servegame fra venstrehendte Schwärtzler, og til slutt servet Kjær inn settseieren 6-4.

Annet sett skulle også by på et tidlig servebrudd, men da feil vei for norske Kjær og hans makker. Cina og Sakamoto gikk opp i 5-0, men så skulle det snu.

Lørdagens finale var mellom de to topprangerte lagene i doubleturneringen, der Kjær og Schwärtzler var førsteseedet.

Sist helg fikk Budkov Kjær en tung start på Roland-Garros ved å ryke ut i første runde av mennenes juniorturnering i single. Den 3.-seedede nordmannen ble slått 6-1, 6-3 av kvalifiseringsspilleren Henry Bernet fra Sveits.

17-årige Kjær er nummer fire på ITFs verdensranking for junior og har som et av sine mål for året å vinne juniorklassen i en Grand Slam-turnering. Lørdagens finaleseier vil trolig gi økt erfaring i jakten på å oppnå det.

I januar tok han seg til semifinale i Australian Open.

