Magetrøbbel stoppet Ruuds finalerekke – Zverev snudde til seier

Med sifrene 6-2, 2-6 4-6, 2-6 røk Ruuds drøm å spille sin tredje strake finale i Roland-Garros. I fjorårets finale røk han i strake sett mot Novak Djokovic. Året før led han samme skjebne mot Rafael Nadal.

I årets finale møter Zverev spanske Carlos Alcaraz, som sikret avansement i en femsetts-thriller mot Jannik Sinner tidligere fredag kveld.

Før fredagens oppgjør hadde Ruud og Zverev møttes fire ganger, hvor de hadde stukket av med to seire hver. Snarøya-gutten hadde riktignok vunnet begge de to siste kampene, og vi må helt tilbake til vinteren 2021 for å finne sist Zverev slo den norske 25-åringen.

Ruud og Zverev møttes også i fjorårets semifinale i Roland-Garros. Da ble tyskeren slått klart i tre sett. I det siste settet vant ikke Zverev ett eneste game.

Årets semifinale så heller ikke ut til å bli noe annerledes da Ruud brøt Zverev allerede i tyskerens første servegame og ledet 3-0 etter bare 13 minutter.

– Han har litt flyt også Casper, men nå er han god, utbrøt Discovery-kommentator Svein-Espen Lindås Olsen.

Kanonstart

Fem servegame senere slo Ruud til igjen og brøt Zverev for andre gang. Dermed vant han også settet 6-2.

– Han har rett og slett ingen mulighet til å stille opp mot Caspers spill her. For en start, du er helt rå, kommenterte Lindås Olsen.

Dessverre for Ruud ble det andre settet langt tøffere. Zverev brøt først hans første servegame, før han fikk nok en breakball i neste forsøk. Ruud reddet riktignok inn til 1-2, men etter å ha feid gjennom til 3-1, brøt Zverev Ruud igjen til 4-1.

Zverev gjorde til slutt kort prosess og slo tilbake med 6-2-seier i andre sett. Dermed var kampen helt åpen igjen.

Magetrøbbel

Tredje sett startet jevnere, men på stillingen 1-1 signaliserte Ruud at han hadde vondt i mang en og ba om en samtale med legen. Snarøya-gutten klarte likevel å serve inn til 2-1.

Ved sidebytte fikk Ruud tilsyn av legen og en pille for mageproblemene. Det ga riktignok ingen umiddelbar effekt for nordmannen, som igjen ble brutt til 2-3.

Ruud kom seg imidlertid litt tilbake igjen på stillingen 4-5 og kjempet seg til en breakball. Dessverre var tyskeren for sterk og servet inn settet til 6-4.

Fjerde sett startet også blytung for Ruud, som igjen ble brutt i første servegame. Zverev brøt igjen til 5-2, før han til slutt vant både settet og kampen med 6-2.

Tidligere i uken slapp Ruud å møte verdensener og tittelforsvarer Novak Djokovic. Serberen måtte trekke seg på grunn av en kneskade.

