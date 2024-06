Alcaraz vant tungvektsduellen mot Sinner – klar for sin første finale i Paris

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Finaleplassen ble sikret med settsifrene 2-6, 6-3, 3-6, 6-4, 6-3.

Sinner vant årets første Grand Slam-turnering da han slo Daniil Medvedev i Australian Open-finalen i slutten av januar. Italieneren var lenge på vei mot finale nummer to for sesongen, men Alcaraz slo tilbake etter å ha tapt to av de tre første settene.

Alcaraz har tidligere i karrieren vunnet både US Open og Wimbledon. Den spanske juvelen mangler titler i Roland-Garros og Australian Open.

I finalen skal Alcaraz opp mot enten Casper Ruud eller Alexander Zverev. De møtes i den andre semifinalen fredag. Ruud spiller for å nå sin tredje Roland-Garros-finale på rad.

Sinner innledet kampen med å bryte Alcaraz i et tett og jevnt åpningsgame, før han på stillingen 2-0 brøt spanjolen nok en gang. Italieneren ble deretter selv brutt på stillingen 4-1, men slo mesterlig tilbake med et nytt brudd og nektet Alcaraz muligheten til å nærme seg ytterligere. Med egen serve sikret han en meget overbevisende settseier.

I det andre settet brøt Sinner og Alcaraz hverandre én gang hver, før sistnevnte brøt til 4-2. Det banet vei for 1-1 etter to sett på Philippe Chatrier-banen i Paris. Også i det tredje settet brøt de to kanonene hverandre tidlig i settet. På stillingen 3-2 tok Sinner innersvingen på Alcaraz i spanjolens servegame, italieneren gikk senere opp i 2-1 i sett.

Med kniven på strupen våknet Alcaraz med gnistrende tennis i det fjerde settet, og på stillingen 5-4 brøt han til settseier. Tidlig i det avgjørende settet gjorde spanjolen det igjen, og da holdt 21-åringen på ledelsen hele veien til seier.

Italienske Sinner tar over posisjonen som verdensener når ATP-rankingen oppdateres kommende mandag. Det ble klart da Novak Djokovic valgte å trekke seg fra turneringen på grunn av en kneskade. Som tittelforsvarer forsvarte serberen hele 2000 poeng, mens Sinner bare hadde 45 poeng å forsvare.

