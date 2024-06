Politiet: Fire klager på henlagte saker mot Gjert Ingebrigtsen

Det bekrefter politiinspektør Terese Braut Våge i Sørvest politidistrikt overfor TV 2.

Kanalen meldte tirsdag at fire av Gjert Ingebrigtsens barn har klaget på politiets henleggelser av saker de hadde anmeldt sin far for.

Fra før hadde bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen opplyst at det var sendt inn tre klager. Hun representerer fem av de sju Ingebrigtsen-barna.

Gjert Ingebrigtsen er tiltalt for overtredelse av straffelovens paragraf 282, som gjelder mishandling i nære relasjoner, mot én av de fornærmede i saken. Friidrettstreneren erkjenner ikke straffskyld.

Sakene mot fem av de fornærmede ble henlagt på bevisets stilling, og én av sakene ble lagt bort på grunn av foreldelse.

