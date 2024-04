Linedansen rundt familien Ingebrigtsen

Situasjonen er ganske unik i norsk idrettshistorie. To av verdens beste mellomdistanseløpere står mot hverandre fordi den enes far er den andres trener, og treneren har nå en tiltale mot seg som kan gi maksimalt seks års ubetinget fengsel.

Men det er verdt å minne om at Gjert Ingebrigtsen, faren og treneren det er snakk om, ikke er dømt. Og han avviser tiltalens innhold. Det kan ta år før en eventuell dom blir rettskraftig.

For mediene er denne saken en linedans i etiske vurderinger. Familien Ingebrigtsen er landskjent og delvis verdenskjent på grunn av unike sportslige prestasjoner. Det gjelder de tre løpebrødrene og faren som var den daværende treneren deres. Men familien Ingebrigtsen er stor og resten av familien ønsker ingen offentlighet. Den alvorligste delen av tiltalen handler ikke om løpebrødrene.

Narve Gilje Nordås er ikke en del av familien, men han trenes fortsatt av Gjert Ingebrigtsen og han skulle vært lagkamerat med Jakob Ingebrigtsen og de skulle bygget hverandre opp til det kommende OL i Paris. Men fordi Nordås har valgt å fortsette med Jakob Ingebrigtsens far som trener, er de ikke det.

Etter at tiltalen ble offentlig mandag har Olympiatoppen gjort det klart at Gjert Ingebrigtsen ikke kan bli en del av den norske OL-troppens trenerapparat. Det er logisk. Men hvordan skal de to konkurrentene, som formelt er på samme OL-lag, håndtere situasjonen?

Rettssaken mot Gjert Ingebrigtsen kommer tidligst opp senhøstes i tingretten i Sandnes. Den kan selvfølgelig ankes og det kan ta år før saken er avklart. Han kan bli dømt eller frikjent. Men mesterskapene kommer og går og løpene kan ikke utsettes.

Rettssaker om familievold er en gjenganger i norsk rettssaler, og den juridiske siden av dette er ivaretatt. Saken vil gå sin gang. Men at de involverte også er høyt profilerte idrettsutøvere gjør at store deler av nasjonen følger med, ikke minst etter at den samme familien har gitt av seg selv i en høyt verdsatt TV-dokumentar i NRK-regi. Mange av dem kan bli nødt til å vitne i den kommende rettssaken.

Nå handler de neste ukene, månedene og kanskje årene om å balansere dekningen om hva som er interessant for offentligheten og hva som de involverte har krav på av privatliv.

Akkurat nå befinner Filip Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås seg i Huelva i Spania der de skal konkurrere i hver sin øvelse i kveld. Gjert Ingebritgsen er der som sistnevntes trener. Hvordan det går i de løpene er det enkleste å fortelle om. Spenningen dem imellom ønsker de å holde privat. Slik vil dette fortsette.

OL i Paris har sin åpningsseremoni fredag 26. juli.

