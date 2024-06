Alcaraz møter Sinner i semifinalen etter seier over Tsitsipas

Novak Djokovic måtte kaste inn håndkleet tidligere på dagen, slik at Casper Ruud ble første semifinalist i årets turnering. Likevel er det ypperlige spillere som står i veien for Ruuds ambisjon om å ta sin første Grand Slam-tittel.

Sinner blir ny verdensener mandag. Det ble klart da Djokovic tirsdag ettermiddag meldte forfall på grunn av sin kneskade. Den unge italieneren var da i ferd med å feie Grigor Dimitrov ut av turneringen med 6-2, 6-4, 7-6 (7-3).

– Det er synd for turneringen at Novak måtte trekke seg, men jeg er fornøyd med det jeg har utrettet. Jeg jobber hardt hver dag, og jeg er glad for å være nummer en, sa Sinner.

Noen timer senere fikk Stefanos Tsitsipas samme behandling av Alcaraz. Den spanske stjernen vant 6-3, 7-6 (7-3), 6-4.

– Jeg kontrollerte følelsene mine veldig bra i dag, og jeg er fornøyd med spillet mitt. Jannik blir en veldig stor utfordring i semifinalen. Han spiller sin beste tennis for tiden sa Alcaraz.

Det er verdenstoeren (snart eneren) og treeren som møtes i den ene semifinalen fredag.

– Det blir en kamp alle vil ønske å se, sa Alcaraz.

Ruud møter enten fjerderangerte Alexander Zverev eller 11.-rangerte Alex de Minaur i sin semifinale.

De to sistnevnte møtes i kvartfinale onsdag.

