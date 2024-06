Djokovic klaget over en kneskade etter at han mandag slet seg videre med seier over Francisco Cerundolo.

– Jeg vet ikke hva som vil skje i morgen eller etter i morgen, om jeg vil være i stand til å gå på banen og spille. Jeg håper det. La oss se hva som skjer, sa Djokovic.

Tirsdag ettermiddag bekreftet arrangøren at Djokovic har trukket seg.

