23 nye utøvere klare for Paris-OL – regjerende mester Blummenfelt fikk grønt lys

Blummenfelt tok en historisk gullmedalje i de utsatte sommerlekene i Tokyo i 2021. I Paris skal han forsøke å kopiere den bragden.

Tirsdag presenterte Olympiatoppen ved toppidrettssjef Tore Øvrebø det andre uttaket til lekene i Frankrike. Listen inneholder i alt 23 navn fra seks forskjellige idretter.

Ved siden av regjerende OL-mester Blummenfelt har også Solveig Løvseth, Lotte Miller og Vetle Bergsvik Thorn fått OL-billett i triatlon.

Borch må vente

Padlerne Kristine Amundsen, Anna Margrete Sletsjøe, Maria Virik og Hedda Øritsland er blant dem som også kan gjøre seg klare for OL. Det samme er roerne Erik Solbakken, Kristoffer Brun, Jonas Juel og Oskar Helvig.

Den sistnevnte kvartetten kvalifiserte Norge for deltakelse i dobbeltfirer under et kvalifiseringsstevne i sveitsiske Luzern for en tid tilbake.

OL-klarsignal har derimot ikke veteranen Kjetil Borch fått ennå. Han mislyktes i å kvalifisere seg i singlesculler i Luzern. Håpet for mannen med OL-sølv på merittlista er at han får sjansen i dobbeltsculler i Paris.

Tirsdagens OL-uttak, som ble presentert i den franske ambassaden i Oslo, inneholdt også fem syklister: Anita Yvonne Stenberg, Marte Berg Edseth, Ingvild Gåskjenn, Tobias Foss og Søren Wærenskjold.

Stenberg har sterke meritter og er en mulig medaljekandidat på bane. De fire øvrige skal i aksjon på landeveien. Horten-syklist Gåskjenn har levert en pangsesong for laget sitt Jayco-Alula og har åpenbart imponert toppidrettssjef Øvrebø.

Temposterk duo

Tobias Foss og Søren Wærenskjold reiser til OL som gode kort både på tempo og fellesstart. Foss sjokkerte hele sykkelverdenen da han ble tempoverdensmester i 2022. Wærenskjold er regjerende norsk mester i disiplinen.

Bordtennisspillerne Aida Dahlen, Nora Korneliussen, Jenny Helene Slettum, Merethe Tveiten og Tommy Urhaug er alle tatt ut til Paralympics. Det samme er badmintonspilleren Helle Sofie Sagøy.

OL-ilden tennes i Paris 26. juli. Det er ventet at Norge sender en stor tropp til Frankrike.

Det neste uttaket er ventet 3. juli, men NTB får opplyst at det kan komme nye navn også før den tid. 7. juli skal håndballtroppen for kvinner presenteres. Da kan også flere andre OL-klare utøvere få grønt lys.

Paralympics avholdes fra 28. august til 8. september.





(©NTB)