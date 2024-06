Én måned før Paris-fristen: Disse 14 friidrettsprofilene har klart OL-kravet

Fristen for å kvalifisere seg for sommerlekene i Paris er 30. juni. Dermed har friidrettseliten en måned til disposisjon før døren eventuelt lukkes med hensyn til OL-deltakelse.

Unntaket er maratondistansen, der kvalifiseringsperioden ble avsluttet allerede 30. april.

14 norske friidrettsutøvere har så langt klart kravet som er satt for automatisk å være aktuell for deltakelse i Paris. Av dem er det stor overvekt av menn. Tobias Grønstad ble den hittil siste torsdag kveld.

Under Bislett Games stormet han inn til sterke 1.44,67 på 800-meteren. Kravet lød på 1.44,70.

– Jeg går ned trappa her på Bislett hver eneste dag på trening og drømmer om sånt som dette. Det har ikke helt gått opp for meg at jeg har klart det, sa 21-åringen til NTB og andre medier etterpå.

Formsterk Jæger

I friidrettsforbundets premisser for uttak til Paris-OL heter det at en utøver må være frisk, skadefri og ha bekreftet form før påmeldingsfristens utløp. Det å ha klart OL-kravet gir dermed ikke automatisk tur til Frankrike.

Samtidig er ikke OL-kravet eneste vei til Paris. En gitt antall utøvere får også Frankrike-billett ut fra å være inne på ranking.

For Tobias Grønstad synes imidlertid all tvil å være feid til side. 21-åringen har i motsetning til flere andre vist form i kraft av ferske sterke resultater, i tillegg til å ha tatt kravet.

Det samme må kunne sies om Henriette Jæger, som har klart OL-kravet på 400 meter. På Bislett torsdag stormet hun inn til uhyre sterke 50,81 og knuste den norske rekorden.

Karoline Bjerkeli Grøvdal har på sin side løpt under kravet på 5000 meter, mens Line Kloster har vært under det som kreves på 400 meter hekk innenfor kvalifiseringsperioden som startet 1. juli i fjor.

På kvinnesiden har Norge i tillegg kvalifisert et stafettlag på 4 x 400 meter til Paris-lekene. Josefine Tomine Eriksen, Amalie Iuel, Lakeri Ertzgaard og nevnte Jæger sto for den prestasjonen på Bahamas nylig.

Olympiatoppen beslutter

På herresiden har Karsten Warholm selvsagt klart OL-kravet på 400 meter hekk. Det samme har Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås gjort på 1500 meter.

Ingebrigtsen har både EM- og VM-gull på 5000 meter, men inntil videre har han ikke klart kravet på den distansen innenfor kvalifiseringsperioden.

Zerei Kbrom Mezngi og Sondre Nordstad Moen har begge løpt under OL-grensen på maraton, mens Håvard Bentdal Ingvaldsen har vært under på 400 meter.

Videre har tikjemperne Sander Skotheim og Markus Rooth også levert bedre enn de 8460 poengene som skal til for å være kvalifisert for Paris-lekene.

De to siste norske herreløperne som kan skryte av å ha klart OL-kravet er stavhopperne Sondre Guttormsen og Pål Haugen Lillefosse. Der er 5.82 meter høyden som skal til.

Ved siden av disse løperne er det som nevnt en rekke norske profiler som er Paris-aktuelle på ranking. På 400 meter hekk for kvinner er Amalie Iuel blant disse.

Det er Norges Friidrettsforbund som til syvende og sist leverer en innstilling til Olympiatoppen knyttet til hvem som bør sendes til Paris. Toppidrettssjef Tore Øvrebøs og hans stab tar så den endelige avgjørelsen. De baserer sitt uttak på det som omtales som «reell mulighet for topp 12-plassering».





(©NTB)