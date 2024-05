Fransk politi fjernet ny migrantleir ved rådhuset: – Sosial rensing

Politioperasjonen i den franske hovedstaden begynte natt til tirsdag, melder nyhetsbyrået AP. Polititjenestemenn skal ha vekket rundt 100 tenåringsgutter og unge menn fra Vest-Afrika og bedt dem pakke teltene og eiendelene sine.

Politiet hevder at operasjonen ble utført av sikkerhetsmessige årsaker, blant annet fordi leiren lå i nærheten av flere skoler.

Migrantene, mange av dem mindreårige og i ferd med å søke om oppholdstillatelse, skal ha fått beskjed om at de kan bli innlosjert midlertidig i byen Angers i Loire-regionen de neste tre ukene. En buss skal ha ventet i en gate i nærheten for å frakte dem til et transittsenter i Paris.

Bare to-tre menn skal ha gått om bord i bussen, melder AP. De fleste av de andre skal ha forlatt stedet med eiendelene sine. Noen skal ha gitt uttrykk for at de fryktet å bli forlatt i Angers, 250 kilometer sørvest for den franske hovedstaden, etter at de tre ukene med midlertidig innkvartering hadde utløpt.

Gruppering reagerer

En gruppering som har slått alarm om OL-prosjektets innvirkning på marginaliserte mennesker hevder de som blir fjernet fra midlertidige leirer kan komme til å etablere nye provisoriske oppholdssteder andre steder i Paris, for siden å bli fjernet også fra disse.

– Det er en spiral uten stopp, sier Antoine de Clerck, talsmann for Revers de la Médaille-gruppen til AP.

Gruppens navn kan oversettes til «den andre siden av medaljen».

– Vi kaller det «nettoyage social» eller sosial rensing, siden det ikke er noen skikkelige løsninger som foreslås for disse menneskene, legger de Clerck til.

Han hevder at folk blir ryddet unna for å gi «plass til det vakre Paris-postkortet».

Ble varslet

Tirsdagens aksjon mot teltleiren ved rådhuset i Paris var annonsert på forhånd. I meddelelsen fra politisjef Laurent Nunez het det at den provisoriske leiren besto av mer enn 80 telt og blokkerte fortau.

Det ble også påpekt at leiren var plassert i nærheten av flere offentlige bygninger, inkludert en kirke og rådhuset, der sikkerheten er økt fordi Frankrike er i økt beredskap mot mulige terrortrusler.

Migrantleirer blir vanligvis reagert mot hver vår i Frankrike, etter det som kan omtales som en «våpenhvile» på vinterstid. «Våpenhvilen» begrenser utkastelser når været er kaldt.

Ifølge myndighetene i Paris har antallet mennesker som bor på gata økt til 3.500. Det er 500 flere enn på samme tid i fjor.

Hjelpeorganisasjoner som jobber med migranter og andre sårbare mennesker hevder at oppryddingen intensiveres foran den kommende sommerolympiaden. Den arrangeres fra 26. juli til 11. august.

Det påstås også at de hjemløse sendes langt fra hovedstaden i stedet for å tilby dem midlertidig husly i Paris-regionen, der mange asylsøkere har berammede rettsmøter og møter med tjenestemenn om oppholdstillatelsen.

