Forskere frykter hetebølge i Paris-OL: – Vi må virkelig ta det på alvor

Hanne Staff opplyser at det er tall og analyser som tilsier at det kan det bli varmere enn i Tokyo-OL for tre år siden.

– Vi må virkelig ta det på alvor i forberedelsene, men jeg opplever at vi har lært mye fra Tokyo. Vi har lagt gode planer, sier Staff til NTB.

Hun er leder for prestasjon og utvikling på Olympiatoppen.

Tidligere i år ble det publisert en studie av tidsskriftet Npj Climate and Atmospheric Science, som undersøkte risikoen for at temperaturen i Paris kan overgå rekorden som ble satt i fjor. Den konkluderte med at det er en «ikke ubetydelig risiko». Franske helsemyndigheter har opplyst at hetebølgen i 2023 forårsaket 5000 dødsfall.

Også det europeiske værbyrået ECMWFs prognoser peker mot en varm sommer – muligens den varmeste siden 2017, ifølge instituttets april-prognose. Bakteppet er at 2023 var blant de varmeste årene noen gang registrert.

– Kan faktisk være veldig alvorlig

På Olympiatoppen er den norske delegasjonen godt forberedt, ifølge Staff.

– Vi har med kjølevester og en del andre ting som kan brukes for å holde kroppstemperaturen nede før start. Jeg bekymrer meg ikke, forteller Staff.

Tokyo-OL ble registrert som de varmeste lekene noensinne, og Staff påpeker en viktig forskjell:

– Det vil nok kanskje ikke oppleves så ille (i Paris), for det er mindre fuktig, forteller hun.

– Det er individuell forskjell på utøvere. Noen plages av varmen, og noen plages ikke så mye. Men man må være akklimatisert. Ikke bare for å prestere, men også for helsen. Det å få et heteslag kan faktisk være veldig alvorlig. Det vil vi absolutt ikke, sier Staff.

Tiltak

OL-arrangøren i Frankrike har tidligere uttalt seg om klimarisikoen.

«Hetebølger og ekstremvær er faktorer vi tar med i betraktningen og som vi forbereder oss så mye som mulig for å iverksette nødvendige tiltak, har en talsperson for lekene uttalt til nyhetsbyrået AFP.

Blant tiltakene er enten tidlig eller sent tidspunkt for konkurranser for å unngå den verste varmen. Det gjelder idretter som friidrett, sandvolleyball og tennis.

