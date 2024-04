OL-analyse: Så mange gull tar Norge i Paris

I den siste analysen har selskapet gått ned fra fem til fire gull. I tillegg spås det at Norge tar to sølv og to bronse. Det vil i så fall være en kopi av Tokyo-OL i 2021.

Både Danmark (5-2-4) og Sverige (5-2-2) spås å ta flere medaljer enn Norge.

Om analyseselskapet får rett i sin spådom, må den norske troppen si seg relativt fornøyd om man skal se på statistikken. Bare tre ganger tidligere, i Paris 1924 (10), Sydney 2000 (10), Beijing 2008 (9), har det blitt tatt flere medaljer de siste 104 årene.

Blant de heteste norske gullkandidatene finner vi Jakob Ingebrigtsen (1500 meter og 5000 meter), Karsten Warholm (400 meter hekk), Jeanette Hegg Duestad (50 meter match rifle) og Christian Sørum og Anders Mol (sandvolleyball).

USA topper listen med en spådom på 123 medaljer fordelt på 39 gull, 37 sølv og 47 bronsemedaljer.

Sommer-OL i Aten i 2004 ga fem gull. Det er det største antallet gull siden Paris (også 5) for hundre år siden.

Onsdag er det 100 dager til OL går i gang i Frankrikes hovedstad.