Christian Ruud kritiserer mediene etter sønnens milepæl: – Liker det ikke

Da vant Casper Ruud sin største tittel (ATP 500) i karrieren. Før det var hans ti titler alle kommet på ATP 250-nivå.

Triumfen over Stefanos Tsitsipas kom i Ruuds åttende finale i en turnering over ATP 250. De sju forrige har endt med tap. Og det har blitt gjenstand for både saklig og usaklig kritikk i tradisjonelle og sosiale medier.

Ruud har i lang tid blant annet blitt kalt for «250 merchant», en «grossist» av 250-titler, i sosiale medier.

– Det er deilig å få den (500-tittelen). Jeg liker det ikke, måten medier og sosiale medier fremstiller det på. Man vil mye heller spille en Grand Slam-finale enn å vinne to 500-turneringer eller én 1000, forteller Christian Ruud til NTB.

Nordmannen har tatt seg til tre Grand Slam-finaler i løpet av karrieren.

– Det setter ting i perspektiv. Det er ekstremt bra å komme til en Grand Slam-finale, sier Ruud.

– Da leter man bare etter negative ting

En finale i en av de fire Grand Slam-turneringene i løpet av et år gir 1200 poeng på rankingen, som dermed er mer enn en finale i Masters 1000.

– Han har lenge hatt nivået inne til å vinne en 500- eller 1000-turnering, sier Ruud.

De store finalene har bidratt til at Ruud tok store hopp på verdensrankingen. Tapene i de største kampene har likevel ofte vært fokus, i tillegg til at de ti første titlene kom på 250-nivå.

– Jeg har ikke brydd meg så mye om det, men mediene har vært mye opphengt i det. En finale i Grand Slam er mye bedre enn å vinne i Barcelona, men alle skjønner ikke det, sier pappa Ruud.

– Da leter man bare etter negative ting. Det synes jeg ikke Casper fortjener. Han har hatt en kjempegod karriere til nå og bør hylles for de titlene, sier han.

Første OL

Ruud kommer til Masters-turneringen i Madrid med flest seirer av alle på ATP-touren i 2024. Nordmannen har vunnet 29 kamper i år og ser ut til å være i kjempeform før to Masters-turneringer og et av sesongens store mål: Grand Slam-turneringen Roland-Garros. Senere i sommer venter også OL på den samme grusen i Paris.

– Jeg tror han er veldig spent på det. Jeg tror han gleder seg og føler at han har reelle medaljemuligheter, forteller pappa Ruud.

Først ut er det 2. runde i Madrid Open. Der venter vinneren av oppgjøret mellom Zhang Zhizhen fra Kina (49 i verden) og serbiske Miomir Kecmanovic (66).

