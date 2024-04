Svensk yndlingsduo i sandvolleyball klare for OL – tøffe utfordrere til skadd norsk par

I Paris-OL blir de et suverent medaljehåp i kamp med blant andre nordmennene Anders Mol og Christian Sørum.

Mol og Sørum er regjerende olympiske mestere etter seieren i Tokyo-OL for tre år siden, men sliter hardt for tiden. Mol ble operert for beinbrudd i slutten av mars og har fått satt inn en skinne. Skinnen må være på i et halvt år, og, det betyr at han må spille med under hele turneringen i Paris.

Det er uvisst hvordan det vil påvirke spillet hans når han kommer i gang på banen igjen.

Uansett mister den norske duoen viktige treningsuker og flere turneringer slik som den som ble avsluttet i Mexico i helgen.

I Mexico vant svenskene Åhman og Hellvig 2-1 (21-17, 19-21, 15-10) over George og André fra Brasil.

24 par skal delta i OL i Paris til sommeren.

