OL-vinner med brudd i foten – mister viktige turneringer i OL-oppkjøringen

– Selvfølgelig kjipt å starte OL sesongen på denne måten, da jeg går glipp av minimum to viktige turneringer. Det kunne også vært verre så nå skal jeg og landslaget sette en ny plan for å komme sterkest mulig tilbake, sier Mol i en uttalelse sendt til NTB.

Skaden oppsto under en treningskamp. Mol skal bli operert i løpet av påskeuken.

– Anders har pådratt seg et brudd i forfoten etter at han stuket foten på trening, og vil trenge operasjon. Det vil dessverre føre til at han mister noen viktige treningsuker fremover, sier overlege ved Olympiatoppen, Roald Bahr.

Mol og makker Christian Sørum går glipp av verdensserieturneringene i Mexico og Brasil. Den norske duoen er regjerende OL-mestere etter seieren i Tokyo. De er allerede kvalifisert til lekene i Paris.

– Heldigvis er Anders og Christian allerede kvalifisert gjennom Det internasjonale volleyballforbundets rankingsystem. Anders er selv ved godt mot, og guttene har alltid vist god evne til å takle motgang og komme styrket tilbake. Vi satser på at dette ordner seg uten komplikasjoner og at vi da har tid nok til en god oppkjøring inn mot årets store mål i Paris om fire måneder, sier landslagstrener Kåre Mol.