Slår Haaland og City tilbake i FA-cupen – dette er lørdagens TV-sport

05.00: Motorsport, Formel 1. Sprintløp, Kina Grand Prix. Fra Shanghai International Circuit, Shanghai, Kina. (V Sport 1)

08.45: Motorsport, Formel 1. Kvalifisering, Kina Grand Prix. Fra Shanghai International Circuit, Shanghai, Kina. (V Sport 1)

11.00: Snooker, VM. Dag 1, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport Norge)

12.00: Golf, Asian Tour. Fjerde og siste dag av Saudi Open, fra Riyadh Golf Club, Saudi Arabia. (V Sport Golf)

12.15: Innebandy, NM-sluttspill kvinner. Finale: Tunet – Grei, fra Kongstenhallen, Fredrikstad. (TV2 Sport 1)

13.00: Friidrett, Diamond League. Fra Diamond League-stevnet i Xiamen, Kina. Ingen nordmenn stiller på Diamond League-øvelsene, men Armand Duplantis er igjen storfavoritt i stav og stevnets største trekkplaster. (NRK 1)

13.30: Fotball, Championship. Runde 44: Leicester – West Bromwich, fra King Power Stadium. Leicester kan igjen innta tabelltoppen i det som blir en svært nervepirrende innspurt for topplagene Leicester, Ipswich og Leeds. (V Sport 2)

14.00: Fotball, La Liga. Runde 32: Celta Vigo – Las Palmas, fra Estadio Balaidos, Vigo. (V Sport 2)

14.30: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Le Mans 24-timersløp. Fra Circuit de la Sarthe, Le Mans. (Eurosport Norge)

15.30: Snooker, VM. Dag 1 fortsetter, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport Norge)

15.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 30: Heidenheim – Leipzig, fra Voith-Arena, Heidenheim. (V Sport 1)

15.30: Innebandy, NM-sluttspill kvinner. Finale: Tunet – Greåker, fra Kongstenhallen, Fredrikstad. (TV2 Sport 1)

16.00: Fotball, Championship. Runde 44: Watford – Hull, fra Vicarage Road, Watford. Hull kan med en god innspurt kapre en playoff-plass, men da må de slå Watford borte. (V Sport 2)

16.00: Golf, Ladies European Tour. Tredje dag av Joburg Ladies Open, fra Modderfontein Golf Course, Johannesburg, Sør-Afrika. (V Sport Golf)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 34: Luton – Brentford, fra Kenilworth Road, Luton. (V Sport Premier League)

16.00: Fotball, Premier League. Runde 34: Sheffield United – Burnley, fra Bramall Lane, Sheffield. (V Sport Premier League 1)

16.15: Fotball, La Liga. Runde 32: Rayo Vallecano – Osasuna, fra Estadio Vallecas, Vallecas, Madrid. (TV 2 Sport Premium)

16.45: Sykkel, terrengsykkel. Cross Country short track for kvinner fra Araxá, Brasil. (Eurosport Norge)

16.45: Fotball, Toppserien. Runde 4: Kolbotn – Rosenborg, fra Sofienmyr, Kolbotn. (NRK 1)

17.35: Sykkel, terrengsykkel. Cross Country short track for menn fra Araxá, Brasil. (Eurosport Norge)

18.15: Fotball, Championship. Runde 44: Queens Park Rangers – Preston, fra Loftus Road, London. Queens Park Rangers kjemper for å unngå nedrykk, og trenger poengene mest. (V Sport 2)

18.15: Fotball, FA-cupen. Semifinale: Manchester City – Chelsea, fra Wembley, London. En Cole Palmer i superform skal prøve å sende gamle lagkamerater ut av FA-cupen og ta seg til finale. City røk ut av mesterligaen onsdag, skal det også bli exit fra FA-cupen for Erling Braut Haaland (bildet) og hans lagkamerater? (V Sport 1)

18.30: Fotball, La Liga. Runde 32: Valencia – Real Betis, fra Mestalla, Valencia. (TV 2 Sport Premium)

18.30: Fotball, tysk Bundesliga. Runde 30: Union Berlin – Bayern München, fra Stadion an der Alte Försterei, Köpenick, Berlin. (V Sport 3)

19.00: Fotball, mesterligaen kvinner. Semifinale 1: Lyon – PSG, fra Stade Gérard Houllier, Décines-Charpieu, Lyon. (NRK 2)

19.30: Golf, PGA Tour. Tredje dag av RBC Heritage, fra Harbour Town Golf Links-banen i Sør-Carolina. Viktor Hovland skulle deltatt, men valgte å trekke seg etter han misset cuten i The Masters forrige helg. (Eurosport Norge)

20.00: Snooker, VM. Dag 1 fortsetter med kveldssesjon, fra The Crucible Theater i Sheffield, England. (Eurosport 1)

20.00: Golf, LPGA Tour. Tredje dag av The Chevron Championship, fra The Club at Carlton Woods i The Woodlands, Texas. (V Sport Golf)

20.30: Fotball, tysk 2. Bundesliga. Runde 30: Hamburger SV – Holstein Kiel, fra Volksparkstadion, Hamburg. (V Sport +)

20.30: Fotball, Premier League. Runde 34: Wolverhampton – Arsenal, fra Molineux, Wolverhampton. (V Sport Premier League og TV3 +)

21.00: Fotball, La Liga. Runde 32: Girona – Cadiz, fra Estadi Montilivi, Girona. (TV 2 Sport Premium)

21.30: Motorsport, Nascar. Xfinity series, AG-Pro 300. Fra Talladega Superspeedway, Lincoln, Alabama. (V Sport 3)

00.00: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Le Mans 24-timersløp fortsetter. Fra Circuit de la Sarthe, Le Mans. (Eurosport Norge)

03.00: Motorsport, FIM langløp. Endurance World Championships: Le Mans 24-timersløp fortsetter. Fra Circuit de la Sarthe, Le Mans. (Eurosport Norge)

