Idrettsforbund fyrer løs mot friidrettens OL-bonuser: – Undergraver olympiske verdier

Det internasjonale friidrettsforbundet besluttet nylig å innføre økonomiske premier til samtlige utøvere som tar gull i de kommende sommerlekene i Frankrike. Noe slikt har aldri tidligere skjedd.

Til OL i Los Angeles om fire år satser friidretten på å ha bonuser på plass til også sølv- og bronsevinnerne.

Sammenslutningen av sommerolympiske særforbund (ASOIF), som friidrettsforbundet er en del av, liker det historiske trekket særdeles dårlig.

– Dette grepet undergraver de olympiske verdiene og lekenes unike karakter. Man kan ikke og bør ikke sette en pris på en olympisk gullmedalje, heter det i en uttalelse.

Tar fokuset vekk

30 internasjonale særforbund er fullverdige medlemmer av organisasjonen.

– Dette tar fokuset vekk fra mindre privilegerte idrettsutøvere lenger ned på resultatlistene, skriver ASOIF.

Videre henvises det til at andre olympiske idretter ikke har råd til å tilby utøverne sine premiepenger.

– Ikke alle idretter kan eller bør kopiere dette grepet, selv om de aldri så mye ville, heter det i uttalelsen.

Sammenslutningens medlemmer påpeker at de er positive til at nasjonale olympiske komiteer og regjeringer kan «belønne utøvere for fremragende prestasjoner … for å skape nasjonal stolthet». Dette må imidlertid gjørmes konsekvent på tvers av alle idretter.

Det rettes samtidig kritikk mot Det internasjonale friidrettsforbundet for å ha tatt bonusbeslutningen uten å konsultere med sammenslutningens øvrige medlemmer.

– ASOIF ble verken informert eller konsultert i forkant av kunngjøringen, som ble gjort en dag etter ASOIFs generalforsamling,» heter det i uttalelsen.

Friidretten svarer

World Athletics skriver i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP at beslutningen om å tildele prispenger handlet «om å understreke vår urokkelige forpliktelse til å styrke utøverne og anerkjenne den kritiske rollen de spiller i suksessen til alle olympiske leker».

Friidrettstoppene uttrykker forståelse for at det er umulig å sette en «salgsverdi» på en olympisk medalje.

«Men vi tror det er viktig å sørge for at noen av inntektene som genereres av utøverne våre ved De olympiske leker blir direkte returnert til de som gjør lekene til det globale skuespillet det er,» la de til.

