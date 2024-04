Friidretten først ute med pengepremie for OL-gull – store summer kan vente Ingebrigtsen og Warholm

WA blir det første internasjonale forbundet uavhengig av idrett som innfører en slik premiepott. Pengene blir tatt fra en pott som deles ut til WA fra Den internasjonale olympiske komité (IOC) hvert fjerde år.

I Paris er det lagt opp til at hver av de 48 vinnerne av friidrettsøvelsene blir tildelt 50.000 dollar. Planen er at pengepremiene blir mer splittet opp i OL i Los Angeles i 2028. Da er tanken at også utøverne som tar sølv og bronse, skal bli premiert.

Norge reiser med en friidrettstropp som har flere medaljesjanser i OL i Paris. De to med størst gullsjanser er Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm. Ingebrigtsen er blant favorittene til å vinne gull både på 1500 meter og 5000 meter (regjerende OL-vinner i Tokyo i 2021), mens Karsten Warholm er regjerende olympisk mester på 400 meter hekk.

– Introduksjonen av pengepremier for OL-gull er en milepæl for friidretten og idretten generelt. Det er en anerkjennelse av at utøverne er det viktigste vi har, sier den internasjonale friidrettspresidenten Sebastian Coe.