Hovland med marerittstart på runde to i Masters – trippelbogey på hull to

Etter to hull står Oslo-gutten med én bogey og én trippelbogey. Med ett slag under par på første runde, ligger nå 26-åringen plutselig tre slag over par. Det holder til en foreløpig delt 42.-plass.

Amerikanerne Bryson DeChambeau og Scottie Scheffler er i delt ledelse i turneringen med sju slag under par.

Scheffler står med to seirer og én annenplass på sine tre siste turneringer. Amerikaneren har vært i kjempeform siden i fjor høst. Det fører også til at mange holder ham som favoritt.

Regjerende mester Jon Rahm har heller ikke fått noe god start på turneringen og ligger på to slag over par.

Les også: Hovland falt av i kraftig vind etter sterk start i US Masters