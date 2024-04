Hovland med sterk start i US Masters – på delt 2.-plass halvveis

Turneringsstarten i Augusta ble forsinket to og en halv time på grunn av dårlig vær, men Hovland har spilt meget bra under de vanskelige forholdene og har holdt seg på fairwayen på samtlige hull så langt.

Han senket sin første birdieputt på 2. hull og slo så til med tre på rad fra 7. til 9. hull. Dermed er han på delt 2.-plass med tre andre spillere, som alle har spilt flere hull enn ham.

Bryson DeChambeau fra USA leder. Han er sju slag under par etter 17 spilte hull.

Hovland går sammen med amerikanske Wyndham Clark og australske Cameron Smith på de to første rundene på den ikoniske Augusta-banen.

Værprognosene for den første spilledagen er alt annet enn positive. Store mengder regn skal falle over Augusta-banen i løpet av torsdagen. Enkelte steder meldes det også om fare for lyn og torden.

Det er slett ikke gode nyheter for arrangøren. Så mye regn kan gjøre det umulig å gjennomføre åpningsrunden etter tidsskjemaet som nå foreligger.

Trøsten er at de tre påfølgende dagene ser langt bedre ut. Da vil Hovland og resten av golfeliten få gode spilleforhold.

