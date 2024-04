Anders Jacobsen vant rettssak mot padelselskap – får millionerstatning

Det melder NRK, som har sett dommen.

Bakgrunnen er salget av et padelsenter i Hønefoss som den tidligere skihopperen eide sammen med Just Padel Group (JPG) fram til høsten 2021. Den gang var JPG eid av fotballprofilene Ole Martin Årst og Jesper Mathisen.

Jacobsen mener at han fikk for lite betalt for sin eierandel da JPG ble solgt til svenske We Are Padel, og Agder tingrett gir ham medhold.

JPG ble solgt for 84 millioner kroner, men Jacobsen og andre sentereiere skal ha fått opplyst en salgspris på 45,5 millioner. Derfor mente han at han fikk for lite betalt for sine aksjer.

Det var høy temperatur da søksmålet ble behandlet i Agder tingrett i mars. Det var blant annet krangel om hvilke bevis som kunne legges fram i retten. Både Agder tingrett og Agder lagmannsrett ga Jacobsen medhold i krav om at eposter, meldinger og avtaler inngått av de tidligere JPG-eierne skulle legges fram, men avgjørelsen ble anket til Høyesterett, og bevisene ble derfor ikke lagt fram.

Høyesterett har senere avvist anken og har tilkjent Jacobsen 300.000 kroner i sakskostnader for striden rundt bevisene.

Padel, en slags mellomting mellom squash og tennis, er en av verdens hurtigst voksende idretter.

Les også: Klæbo tilbake på langrennslandslaget - er enig om to år på laget

Les også: Anders Besseberg anker korrupsjonsdommen: – Overrasket over dommen