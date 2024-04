Klæbo tilbake på langrennslandslaget - er enig om to år på laget

Kunngjøringen kom på en pressekonferanse på Skeikampen fredag ettermiddag.

Klæbo blir en del av landslaget de to neste sesongene.

- Dette har vært planen hele veien. Det blir ikke så store forandringer slik det har vært, sa Klæbo på sin egen hytte på Skeikampen.

For Norges Skiforbund var dette viktig. Partene har snakket godt sammen i de siste månedene.

- Dette er en stor dag, og det er stort for ski-Norge. Det er utrolig riktig og viktig. Det er her Johannes hører hjemme, sa daglig leder Cathrine Instebø i Norges Skiforbund.

27-åringen gikk ut av landslaget foran sist sesong, og han skrev i stedet under en representasjonsavtale som gjorde at han kunne konkurrere for Norge i verdenscupen.

Nå blir Klæbo igjen en del av langrennslandslagets sprintsatsing under ledelse av landslagstrener Arild Monsen.

Sist gang Klæbo var en del av landslaget, hadde han nokså frie tøyler for hva han skulle delta i. Blant annet var han på flere høydeopphold i egen regi.

Slik ligger det an til å bli denne gangen også. Klæbo har signalisert at han kommer til å fortsette med et nokså intensivt høyderegime.

Johannes Høsflot Klæbo slo igjennom som seniorløper i sesongen 2016/17. Den sesongen vant han sprintverdenscupen. I 2017 ble han tatt ut på landslaget før første gang. Den gang var det på allroundlaget.

27-åringen fra Byåsen i Trondheim er Norges største langrennsnavn. Han har fem OL-gull, ni VM-gull og fire sammenlagtseirer i verdenscupen.

