Casper Ruud til kvartfinale i Monte-Carlo Masters – slo Hurkacz klart

Det ble 6-4 og 6-2 i de to settene.

Innledningsvis så det ut som en kamp mellom to jevngode spillere, men Ruud var hakket hvassere. Han hadde en bruddmulighet før han klarte å bryte til 4-3-ledelse. Deretter holdt han sine servegame og tok det første settet 6-4.

I det andre settet var det derimot Casper Ruud som bestemte det meste og vant med klare 6-1.

Snarøya-spilleren klarte å bryte Hurkacz direkte i det settet. Han holdt sin egen serve før et nytt servebrudd var et faktum til 3-0-ledelse.

Ruud har møtt Hurkacz to ganger tidligere i karrieren, og de vant hver sin gang. Ruud vant i fire sett i Roland-Garros for to år siden, mens det ble 1-2-tap i semifinalen i ATP1000-turneringen i Montreal samme år. Den kampen gikk på hardcourt.

Ruud er seedet som nummer åtte i turneringen, mens Hurkacz er 10.-seedet. Hurkacz vant ATP250-turneringen i Estoril forrige uke og passerte Ruud på rankingen. Ruud, som var tittelforsvarer i Estoril, tapte i semifinalen for Pedro Martinez.

Ruud møter vinneren av oppgjøret mellom Ugo Humbert og Lorenzo Sonego i kvartfinalen fredag.

