Ruud avslører hamstringtrøbbel

Nordmannen åpnet grussesongen med å ta seg til semifinale i ATP 250-turneringen i Estoril. Han klarte ikke å forsvare fjorårets tittel og røk til slutt for Pedro Martínez.

Underveis i det tredje settet trengte han behandling for det som så ut til å være trøbbel i låret. Det viste seg å være en kjenning i hamstringen, opplyser Ruud til NTB. Det er blitt grundig sjekket i helgen.

– Det er ikke noe alvorlig som man må passe altfor mye på. Det var gode nyheter, forteller Ruud til NTB.

Ruud er seedet som nummer åtte i Masters 1000-turneringen i Monaco. Han møter chilenske Alejandro Tabilo i den første kampen.

– Jeg er alltid litt nervøs i starten. Man vil ikke stupe på hodet ut av turneringen tidlig. De første rundene kan være utfordrende, og det blir det nå òg. Alle spillerne her er gode, uansett hvem man møter, hva de heter og hvor de er fra, sier han.

To finaler allerede

Ruud åpnet 2024-sesongen på imponerende vis på hardcourt. Fasiten til i år er 20 seirer og seks tap. 25-åringen har spilt to finaler på ATP-touren allerede.

På grus har Ruud tatt ni av sine ti titler.

Nå venter fire store turneringer på rødgrusen (Monte Carlo, Barcelona, Madrid, Roma) før det hele toppes med Grand Slam-turneringen Roland-Garros i Paris. Der har Ruud vært i de to siste finalene.

– Det blir noen spennende to-tre måneder nå. Jeg håper det kan være givende måneder for min del. Jeg har åpenbart mye å forsvare i Roland-Garros, men så er det noen turneringer jeg ikke har så mye å forsvare i. Jeg håper jeg kan finne storformen i starten av grussesongen også i år, forteller han.

– Minst kvartfinale

Og målet er håndfast for de kommende turneringene:

– Jeg har satt meg et lite mål for grussesongen, og det er å prøve å nå minst kvartfinale i alle turneringene jeg stiller opp i. Helst bedre og så klart, men det er et minimumsmål jeg har prøvd å sette meg i. Jeg må prøve å være i den modusen at kvartfinalen skal man minst få til, sier Snarøya-mannen.

OL i Paris blir også et naturlig mål for Ruud denne sesongen.