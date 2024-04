Ruud klar for 3. runde i Monte-Carlo – møter sterk polakk: – Blir tøft

Dermed satte nordmannen opp et møte med polske Hubert Hurkacz i 3. runde. Hurkacz vant nylig ATP 250-turneringen i Estoril. Der røk Ruud ut i semifinalen med tap for spanske Pedro Martinez.

– Det var en bra første kamp her i Monte-Carlo. Jeg har hatt en fordel av at jeg slapp å spille 1. runde, så at jeg nå er i 3. runde føles veldig bra. Det var der det sa stopp i fjor, så målet er å gjøre det bedre i år. I dag var det en bra kamp fra min side, sa Ruud etter onsdagens triumf.

Hurkacz er kjent for å være en sterk server.

– Normalt sett er grus underlaget han foretrekker minst, mens jeg foretrekker det mest. Jeg skal forsøke å bruke det til min fordel. Han spiller aggressivt og det blir en tøff oppgave, sa Ruud om motstanderen.

Nordmannen koblet tidlig grep om kampen mot 45.-rangerte Tabilo og kom foran da han brøt chileneren i hans tredje servegame. Ruud spilte trygt og ga fra seg svært få poeng på egen serve.

Ruud brøt igjen til 5-2, og han vant det første settet komfortabelt 6-2 i løpet av 31 minutter.

Tabilo løftet seg

Annet sett startet jevnt før Ruud brøt til 3-2-ledelse. I etterkant løftet Tabilo seg og presset Ruud hardt på stillingen 4-3 til nordmannen. Det endte til slutt med at chileneren brøt tilbake.

– Tabilo spiller langt, langt bedre tennis enn i slutten av det første settet og hittil i det andre, også synes jeg ikke Casper klarer å spille med samme tyngde og lengde som tidligere i kampen, sa TV 2-kommentator Sverre Krogh Sundbø.

Men Ruud slo tilbake i neste game og brøt rett tilbake til 5-4-ledelse.

– Det er det klassespillere gjør. Når de har gitt bort sin egen serve, slår de tilbake umiddelbart, sa Christian Paasche på TV 2s sending.

Nordmannen sikret deretter avansementet.

Tittelforsvareren ute

I fjor ble det stopp i 3. runde for Ruud i Monte-Carlo Masters. Den gang tapte han overraskende for kvalifiseringsspilleren Jan-Lennard Struff etter å ha blitt utspilt i åpningssettet.

Tittelforsvarer Andrej Rublev ble overraskende slått ut i 2. runde med tap for australieren Alexei Popyrin onsdag.

