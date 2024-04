Styrtregn og torden truer Hovland og resten av golfeliten foran Masters-starten

Masters er den første av golfsesongens virkelige høydepunkter. Major-turneringen som spilles i Georgia starter torsdag. Spørsmålet er bare om værgudene kan påvirke planene.

Værprognosene for den første spilledagen er nemlig alt annet enn positive. Opp mot 30 millimeter med regn skal falle over Augusta-banen i løpet av torsdagen. Enkelte steder meldes det også om fare for lyn og torden.

Det er slett ikke gode nyheter for arrangørene. Så mye regn kan gjøre det umulig å gjennomføre åpningsrunden etter tidsskjemaet som nå foreligger.

Trøsten er at de tre påfølgende dagene ser langt bedre ut. Da vil Viktor Hovland og resten av golfeliten få gode spilleforhold.

Hovland endte fjorårets turnering på Augusta på delt 7. plass, seks slag bak vinneren John Rahm. Brooks Koepka og Phil Mickelson delte andreplassen.

Sjuendeplassen var karrierebeste for Hovland i Masters-sammenheng.

Vinneren av den prestisjetunge turneringen får en grønn dressjakke.

