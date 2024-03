Hovland med krass kritikk av PGA-topp: – Må ta ansvar

På en pressekonferanse foran storturneringen Players Championship i Florida i helgen var Hovland ærlig om hva han synes om innsatsen til PGA Tourens øverste sjef, Jay Monahan.

– Jeg har ikke all informasjonen, og jeg kan ikke si nøyaktig hva som må gjøres eller hva som burde ha blitt gjort. Men det er ting som ble sagt og senere trukket tilbake, og ting som har veldig motstridende. Jeg ønsker at en leder av en organisasjon skal ta eierskap og si «vi gjorde noen feil, og dette er hvordan vi skal rette det opp», i stedet for å feie det under teppet. Det føler jeg er blitt gjort til en viss grad, sa Hovland.

– Jeg har ikke noe imot at folk gjør feil. Vi gjør alle feil. Men når du gjør det, må du ta ansvar for det, si at du skal gjøre det bedre og forklare hvordan du skal gjøre det, fortsatte Hovland i retning Monahan.

Forsvarte seg

Monahan har fått mye kritikk fordi han først var steilt imot LIV-touren, for så senere å dukke opp på fjernsyn sammen med lederen for Saudi-Arabias investeringsfond, PIF, og fortelle at PGA-touren, europatouren og LIV-touren skal slå seg sammen.

En rekke PGA-stjerner har uttalt seg kritisk om Monahan, som selv holdt en forsvarstale på pressekonferansen foran helgens turnering.

– Jeg er den rette personen til å lede oss framover. Det vet jeg. Jeg tror på det innerst inne, og jeg er fast bestemt på å gjøre akkurat det, sa PGA-kommissæren, ifølge Eurosport.

Skepsis

Den siste tiden har PGA-touren tatt grep for å møte konkurransen fra den pengestinne LIV-touren. Hovland er usikker på om situasjonen er blitt bedre, men han støtter ikke umiddelbart endringen der startfeltet i visse turneringer er blitt strammet inn for å gjøre dem mer stjernetunge.

– Disse reduserte startfeltene … Du får de beste til å spille, men turneringene blir mer konkurransedyktige når det er flere spillere, det mener jeg bare er fakta. Det er en grunn til at vi spiller Players Championship med 144 karer. Jeg vet ikke nødvendigvis om det er dette fansen ønsker å se, eller om det kommer til å skape et bedre produkt i det lange løp eller ikke.

– Mye avhenger nok av hva som skjer med LIV-spillerne. Kommer de tilbake etter hvert? Jeg synes ikke dette ser bra ut om vi skal fortsette å være atskilt i 10-15 år. Det må bli tatt en avgjørelse på et tidspunkt, sier det norske golfesset.

