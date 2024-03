Idrettsforbundet med millionbønn til regjeringen: – Norge står overfor store utfordringer

I et dokument som er signert av idrettspresident Zaineb Al-Samarai og generalsekretær Nils Einar Aas, skriver NIF at «Norge står overfor store utfordringer: økende barnefattigdom, utenforskap, psykisk og fysisk uhelse og økende ungdomskriminalitet».

«Det er utviklingstrekk som vil gi Norge store samfunnsøkonomiske tap i årene framover, og ikke minst er det en personlig belastning for de som rammes. Norsk idrett er og vil være en del av løsningen», heter det i innledningen.

I dokumentet listes det opp sju punkter NIF mener vil bidra til å motarbeide utfordringene:

* Fjerne økonomi som barriere for idrettsdeltakelse.

* Rettighetsfestet momskompensasjon

* Statlig mellomfinansiering av anlegg

* Støtte fra Enova

* Aktivitetshjelpemidler

* Finansiering av nytt nasjonalt toppidrettssenter

* Utøverstipender flyttes til statsbudsjettet.

Økonomi som barriere

Kampen mot fattigdom har vært Al-Samarais hjertesak siden hun meldte seg på i kampen om å bli idrettspresident. Det samme utgangspunktet hadde hun som Arbeiderpartiet-politiker.

– Det må minimum settes av 225 millioner kroner over statsbudsjettet for 2025 for å redusere økonomi som barriere, sier Al-Samarai.

– Det må settes av minimum 200 millioner kroner for å følge opp forslag og tiltak i handlingsplanen for like muligheter til å delta i kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge, slår hun fast.

– En investering

NIF maler et bilde av en vanskelig tid og utfordringer med å «få med flere lengre» de siste årene.

– Koronapandemi og prisstigning har gitt økte kostnader både for idretten selv og for brukerne av idretten. Finansiering av barn og unges idrettsaktivitet kan ikke utelukkende ses på som en kostnad, men må ses på som en investering. Både fordi idretten i seg selv har en enorm verdi, og for å løse dagens og fremtidens samfunnsutfordringer, skriver forbundet.

Regjeringen møtes til budsjettkonferanse på Klækken hotell i Hønefoss tirsdag og onsdag.