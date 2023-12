Idrettspresidenten peker på mangler i budsjettforliket

Hun mener det burde ha blitt satt av mer penger til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

– Vi mener denne ordningen skulle være rettighetsfestet, slik at alle som har nedsatt funksjonsevne kan få aktivitetshjelpemidler. Det er avgjørende for at de skal kunne ta del i samfunnet på lik linje med de funksjonsfriske, sier Al-Samarai i en uttalelse sendt til NTB.

Norges idrettsforbund skriver at årets pott var brukt opp så tidlig som 13. februar. Det gjorde at det ikke var mer støtte å få fra ordningen i 2023.

Regjeringen legger opp til å øke egenandelen for utlån av nye aktivitetshjelpemidler, mens egenandelen for brukte hjelpemidler reduseres.

– Vi er positive til at det skal bli lettere å låne aktivitetshjelpemidler, men mye av dette utstyret er spesialtilpasset og kan derfor ikke lånes ut til andre. Samlet betyr dette en svekkelse av ordningen, og det vil neppe gjøre det enklere for personer med funksjonsnedsettelse å være aktive i samfunnet, påpeker idrettspresidenten.

Hun er fornøyd med at bevilgningen til inkludering av barn og unge økes med 50 millioner kroner.

– Det er positivt, og samtidig helt nødvendig for å redusere barrierer for barn og unges deltakelse i fritidsaktiviteter.