Norsk idrett får 870 millioner kroner av spillemidlene neste år: – Gledelig

NIF søkte om 900 millioner kroner av spillemidlene for neste år. Samtidig er summen 60 millioner kroner høyere enn tilsvarende tildeling i fjor.

– Årets tilskudd blir gitt med en tydelig forventning om at idretten skal jobbe for å redusere barrierer for deltakelse, slik at enda flere barn og unge kan ta del i idrettsfellesskapet, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap).

– Jeg vil benytte anledningen til å takke regjeringen for tildelingen. Økningen på 60 millioner kroner fra i fjor gjør at idretten blir kompensert for forventet pris- og lønnsvekst for 2024. Det er svært viktig for å kunne opprettholde vår kjerneaktivitet på dagens nivå. Samtidig gir tildelingen også rom for særskilte satsinger i tråd med idrettens innspill i spillemiddelsøknaden. Det er svært gledelig, sier idrettspresident Zaineb Al-Samarai og legger til:

– Alle ledd i idrettsorganisasjonen, idrettslag i hele landet og toppidrettsutøvere merker konsekvensene av de økte prisene. Denne tildelingen sikrer idrettsorganisasjonen nødvendig forutsigbarhet i en krevende tid.

Regjeringen satser særlig på styrking av antidopingarbeidet og øker tilskuddet til Antidoping Norge med 3,5 millioner kroner til 46 millioner.

Tilskuddet til Tverga, ressurssenteret for egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, økes med 500.000 kroner til 10 millioner kroner, opplyser Kulturdepartementet.

Fordelingen av spillemidlene til de sentrale idrettsorganisasjonene blir behandlet i NIFs styremøte 13.-14. desember.