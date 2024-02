Rekorddyre superbowlbilletter – snittpris på over 100.000 kroner

En drøy uke før finalen er snittprisen over 100.000 kroner. De dyreste billettene koster en halv million.

Tittelforsvarer Kansas City Chiefs møter San Francisco 49ers i Las Vegas søndag 11. februar. Kampen var utsolgt lenge før finalelagene var kjent, og lagenes tilhengere er henvist til gjensalgsnettsteder i kampen om adgangstegn.

Ifølge The Athletic er billigste finalebillett på det populære nettstedet TickPick en drøy uke før kampen 8000 dollar (84.000 kroner). Snittprisen på nettstedet er 9804 dollar (103.000 kroner), hele 69 prosent mer enn på samme tid i fjor.

På Seat Geek, et gjensalgsnettsted som samarbeider med NFL, er billigste billett ifølge CBS 9858 dollar (103.500 kroner).

Ticketmaster, som er NFLs offisielle billettpartner, tilbyr billetter fra 8333 dollar (billigst, 87.500 kroner) til 47.500 dollar (498.750 kroner).

Mange tilhengere som var forutseende og sikret seg reise og hotellrom før prisene skjøt i været, må nå innse at billetter til kampen er utenfor deres rekkevidde.

De høyeste snittprisene for billetter har vært de årene hvor et lag spilte finalen på sin egen arena. Det skjedde i 2021 (Tampa Bay Buccaneers, da kapasiteten dessuten var redusert som følge av koronatiltak) og 2022 (Los Angeles Rams), men årets priser ligger an til å bli enda høyere.

[ Flowers hardt straffet for hovmod da Chiefs tok seg til Superbowl ]

[ San Francisco 49ers til Superbowl etter mektig vending mot Lions ]