Flowers hardt straffet for hovmod da Chiefs tok seg til Superbowl

Tittelforsvarer Chiefs dominerte første omgang av bortekampen mot topprankede Ravens og ledet 17-7, men Flowers var sentral i angrepet som kunne vippet kampen hjemmefavorittens vei.

I slutten av 3. periode tok han imot en pasning fra Lamar Jackson på 54 yards, men pådro seg 15 yards straff for å håne Chiefs-forsvareren L'Jarius Sneed. Flowers gjorde opp for det ved å ta imot en ny pasning på 14 yards rett etterpå, men så fikk Sneed revansj så det holdt.

Flowers fikk nok en pasning og var i ferd med å løpe ballen inn i målsonen da han ble taklet hardt av Sneed. Ballen spratt ut ti centimeter før mållinjen, og Chiefs-spiller Trent McDuffie grep den.

Det var det andre av tre balltap for Ravens i kampen. Quarterback Lamar Jackson, som er stor favoritt til å bli mest verdifulle spiller (MVP) denne sesongen, glapp ballen til motspiller en gang og kastet den til motspiller i sluttfasen da desperasjonen hadde satt inn.

Dermed kunne Patrick Mahomes, Travis Kelce og resten av Chiefs-stjernene juble for å være i Superbowl for fjerde gang på de fem siste sesongene. Om to uker kan de ta sin tredje tittel i Las Vegas.

Rekordjubel

Jackson viste noen glimt av storhet, men ble alt i alt utspilt av Mahomes i quarterbackduellen. Sammen med Kelce fortsatte Mahomes å skrive om NFLs rekordlister.

Chiefs-angrepet herjet med hjemmelagets topprankede forsvar fra start, dominerte ballbesittelsen og scoret touchdown i sine to første angrep. Det første endte med Mahomes' 17. touchdownpasning til Kelce i sluttspillkamper, forbedring av rekorden de satte i kvartfinalen.

I 2. periode tangerte og slo Kelce den «uslåelige» rekorden til legenden Jerry Rice på 151 pasningsmottak i sluttspillkamper. Mahomes fullførte sine 11 første pasningsforsøk i kampen, og 20 av 25 i første halvdel. Ved pause hadde Kelce tatt imot ni pasninger for totalt 96 yards.

I VIP-området kunne hans kjæreste Taylor Swift igjen juble vilt.

Jackson fullførte bare fem pasninger på 12 forsøk i første halvdel. Han mistet også ballen til motspiller en gang.

Kjempestart

Ravens hadde ballen først, men ble kontant stoppet av Chiefs-forsvaret. Mahomes svarte ved å føre laget 86 yards på ti spill og avslutte med en 19 yards touchdownpasning til Kelce, som fanget den selv om han var tett presset av vertenes forsvarsstjerne Kyle Hamilton. Det var åttende gang på rad at Chiefs scoret i sitt første angrep i en sluttspillkamp.

Chiefs-forsvaret så ut til å stoppe Ravens igjen, men vertene satset friskt på 4. forsøk fra egen 34-yardslinje, og Jackson løp ballen 21 yards. To spill senere sto det 7-7. Jackson unngikk mirakuløst å takles av Leo Chenal og kastet deretter en 30 yards TD-pasning til Flowers. Hele angrepet tok bare 2.43 minutter.

Ledelsen varte ikke lenge, selv om Chiefs skulle bruke 9.02 minutter på angrepet som sendte laget i 14-7-ledelse. Isiah Pacheco løp inn gjestenes touchdown fra 2 yards.

Chiefs hadde sjansen til å punktere kampen før pause, men måtte nøye seg med tre poeng til. Ballerobringen da Charles Omenihu taklet Jackson i kastøyeblikket førte ikke til poeng da Chiefs prøvde seg på 4. forsøk i stedet for å prøve et kort trepoengforsøk.

C-moment

I neste Ravens-angrep hadde Jackson et C-moment da han tok imot sin egen pasning. Ballen ble slått opp i lufta av en Chiefs-forsvarer, og det kunne blitt en ny ballerobring, men i stedet stormet Jackson fram, grep nedfallsfrukten og vant 13 yards. Det hjalp ikke, for Chiefs-forsvaret stoppet både det angrepet og det neste.

I omgangens siste angrep så Chiefs ut til å skulle score sitt tredje touchdown, men blokkeringsspiller Trey Smith ble straffet for holding i to spill på rad, og laget måtte nøye seg med et trepoengspark fra Harrison Butker fra 52 yards rett før sidebytte.

Etter pause slet begge lagene med å score. Ravens truet flere ganger med å gjøre touchdown, men i angrepet etter at Flowers glapp ballen rett før mållinjen kastet Jackson ballen til Chiefs-forsvarer Deon Bush i målsonen.

Justin Tucker reduserte med et trepoengspark 2.38 minutter før slutt, men det ble eneste poeng etter pause.

Chiefs har vært i semifinale alle seks sesonger siden Mahomes ble lagets quarterback. Ravens må fortsatt se langt etter sin første tittel siden 2013.

