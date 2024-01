San Francisco 49ers til Superbowl etter mektig vending mot Lions

Dermed får Niners møter tittelforsvarer Kansas City Chiefs i finalen i Las Vegas om to uker. Det blir et revansjoppgjør for finalen i 2020, da Chiefs vant 31-20.

– Vi har hatt noe ugjort siden da. Vi gleder oss, sa trener Kyle Shanahan.

Med seier vil klubben tangere rekorden til New England Patriots og Pittsburgh Steelers på seks titler.

Quarterback Brock Purdy, som ble valgt aller sist i NFL-draften i 2022 og tildelt merkelappen «Mr. Irrelevant», skrev et nytt kapittel i sin suksesshistorie med strålende spill i siste halvdel, ikke minst med lange og viktige løp med ballen. Han gjorde fem løp på til sammen 48 yards.

Før pause var Jared Goff, førstevalg i draften i 2016, klar vinner av quarterbackduellen, men etter å ha ledet 24-7 ved pause ble Lions utklasset etterpå. Siste halvdel endte 27-7 i hjemmelagets favør etter at laget scoret i fem angrep på rad.

Tidlig ledelse

Lions innledet kampen aggressivt og tok ledelsen før det var spilt to minutter. Jameson Williams løp bokstavelig talt ringer rundt Niners-forsvaret og scoret touchdown fra 42 yards.

Senere i første halvdel var det David Montgomery og Jahmyr Gibbs som tok seg av løperspillet til Lions, med henholdsvis 60 yards på 9 løp og 46 yards på 11 løp. Williams hadde bare det ene løpet før pause, men alle tre hadde da flere løpsyards enn Niners-stjernen Christian McCaffrey, den mest produktive løperbacken i grunnserien.

Montgomery løp inn et touchdown i slutten av første periode. McCaffrey reduserte med et TD-løp tidlig i 2. periode, men etter en ballerobring fikk også Gibbs sitt touchdown, og et trepoengspark fra Mike Badgley ga Lions 24-7-ledelse halvveis.

Quarterback Goff hadde på det tidspunkt utspilt Purdy og hans Niners-angrep, men alt skulle endres i tredje periode. I løpet av åtte minutter og to sekunder utlignet hjemmelaget med et trepoengspark og to touchdown.

Scoret og scoret

Først sparket Jake Moody en trepoenger fra 43 yards etter at Jauan Jennings holdt liv i angrepet med et fenomenalt enhåndsmottak.

I neste angrep valgte Lions bort et trepoengspark for et mislykket 4. forsøk, og Niners straffet dem, En lang Purdy-pasning så ut til å skulle fanges av Lions-forsvarer Kindle Vildor, men ballen traff ham i ansiktsgitteret og spratt til Brandon Aiyuk, som fanget den fire yards fra mållinjen. To spill senere tok Aiyuk imot en TD-pasning fra Purdy.

Så glapp Gibbs ballen dypt på egen halvdel, og Niners erobret ballen igjen. Etter Purdys løp på 21 yards kunne McCaffrey score sitt annet touchdown i kampen fra 1 yard, og det var uavgjort.

Lions-angrepet ble stoppet igjen, og Niners så ut til å skulle score touchdown for tredje angrep på rad, men laget måtte nøye seg med Moodys trepoenger fra 33 yards og dagens første ledelse på 27-24.

Mislyktes

I neste angrep kunne Lions igjen ha sparket en trepoenger, men trener Dan Campbell valgte igjen å prøve å holde angrepet i live på 4. forsøk, og mislyktes.

Niners scoret i stedet i femte angrep på rad takket være løp av Purdy på 21 yards og McCaffrey på 25, før Elijah Mitchell løp inn poengene fra kort hold. Dermed var kampen punktert.

Lions ga ikke opp og reduserte med Goffs TD-pasning til Williams ett minutt før slutt, men laget fikk ikke ballen tilbake.









