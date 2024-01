McCaffrey og Greenlaw sendte Niners til semifinale i NFL

Packers ledet mye av kampen og truet med å stå for en historisk bedrift. Laget kunne blitt det første som har tatt seg til semifinale i sluttspillet etter å ha tapt seks av sine ni første kamper i grunnserien.

7.-seedede Packers knuste Dallas Cowboys på bortebane i første runde og gjorde livet surt også for toppseedede Niners i øsregnet i California. Hjemmelagets quarterback Brock Purdy var langt fra sitt beste, men han regisserte angrepet som endte med at McCaffrey løp inn vinnerpoengene fra 6 yards med 1.07 minutt igjen.

Packers hadde alle sine timeouts og tid til å slå tilbake, men avgjørelsen falt da en pasning fra quarterback Jordan Love havnet i hendene på Niners-forsvarer Greenlaw 34 sekunder før slutt.

For første gang under suksesstrener Kyle Shanahan vant Niners en kamp etter å ha ligget under med minst fem poeng etter tre perioder. De 31 tidligere gangene endte med tap, men lørdag vendte laget 14-21 til seier i siste periode.

– Det er en grunn for at det er fire perioder. Jeg visste at jeg måtte heve meg og bli mer effektiv. Til sist sto hele sesongen på spill, og da måtte vi bare få det til, sa Purdy, som i det siste angrepet hadde 47 pasningsyards og et svært viktig løp på ni yards.

Niners er semifinaleklar for fjerde gang på fem år. Motstander blir Detroit Lions eller Tampa Bay Buccaneers, som møtes søndag.

Vanskelig

Kampen var et møte mellom to av ligaens beste unge quarterbacker, men både Purdy og Love slet under de vanskelige forholdene. Purdy startet kampen med hanske på kasthånden, men tok den av tidlig, etter at et kast nesten havnet i motspillers hender. Senere tørket han flere ganger hånden på buksa mens ballen var i spill, for å få bedre grep.

– Været var ille, men man må bare håndtere det, sa Purdy.

Han unngikk balltap, mens to Love-pasninger havnet i hendene til Greenlaw, som dermed ble en av hjemmelagets matchvinnere.

McCaffrey var en annen. Han la skadetrøbbel bak seg, løp med ballen ialt 98 yards og scoret to touchdown. Også Packers hadde en løperback som sin mest produktive offensive spiller. Aaron Jones løp med ballen 108 yards, men scoret ikke.

Eksploderte

Begge lag slet med å score i første omgang, og halvveis sto det 7-6 til Niners. Så eksploderte kampen, da lagene scoret tre touchdown på 4.04 minutter tidlig i 3. periode. Først tok Packers ledelsen med Loves pasning til Bo Melton, så vendte McCaffrey med sitt løp fra 39 yards, deretter var det Packers igjen da Love fant Tucker Kraft kort etter en lang avsparkretur av Keisean Nixon.

Packers-kicker Anders Carlson kunne ha punktert kampen med et trepoengspark fra 41 yards 6.21 minutter før slutt, men ballen gikk utenfor. I stedet fikk Niners sette i gang angrepet som spiste opp 5.11 minutter og endte med vinnerpoengene.

Niners og Packers møttes for 10. gang i sluttspill, som er rekord for NFL. Niners vant for femte gang på rad. Skåret i gleden lørdag var at Deebo Samuel, en av lagets beste angrepsspillere, ble skadd tidlig og måtte se resten av kampen fra sidelinja.