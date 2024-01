Hjelmen til Mahomes sprakk da Chiefs vant i sprengkulda

Mahomes og hans Chiefs-lag er videre til kvartfinale etter 26-7-seier over Dolphins i det som ifølge ligaen var den fjerde kaldeste kampen i NHL-historien. Det var så kaldt at hjelmen til Mahomes sprakk da han ble taklet i 3. periode, og en stor bit falt av.

Det ble en liten pause mens reservehjelmen ble varmet opp før Mahomes kunne ta den på seg.

– Den var frossen, sa Mahomes.

Chiefs scoret touchdown i sitt første angrep, men siden var det fire trepoengspark av Harrison Butker som gjorde at laget skaffet seg en trygg ledelse mot et Dolphins-lag som ikke taklet kulda. Tua Tagovailoas vanligvis eksplosive angrep var bokstavelig talt iskaldt. Eneste Dolphins-poeng kom ved et touchdown av Tyreek Hill, som for første gang var tilbake i Kansas City etter at han forlot Chiefs i 2022.

Mahomes har tidligere i sesongen slitt med slepphendte mottakere, men førsteårsspiller Rashee Rice sto opp lørdag, med 130 mottaksyard og et touchdown. Mahomes imponerte med løp i avgjørende situasjoner, og Isiah Pacheco punkterte kampen med sitt touchdownløp i siste periode. Taylor Swift på tribunen måtte se kjæresten Travis Kelce være forholdsvis anonym i Chiefs-angrepet.

[ Taylor Swift feiret jul med å se Chiefs-kjæresten gå på et tungt tap ]

Stjerneskudd

I en annen kamp lørdag ble C.J. Stroud (22) fra Houston Texans den yngste quarterback som har vunnet en sluttspillkamp i NFL.

Texans var avskrevet av de fleste før sesongen, men lagets nye quarterback Stroud har vært årets stjerneskudd i NFL og førte laget først til sluttspill og lørdag til kvartfinale med en imponerende 45-14-seier over Cleveland Browns.

Lagene vekslet på å ta ledelsen inntil Browns ledet 14-10, men siden var det bare Texans. Stroud noterte 274 pasningsyard og tre TD-pasninger da han slo rekorden til Michael Vink som yngste quarterback med seier i en sluttspillkamp. Han er storfavoritt til å bli kåret til årets nykommer i NFL.

– Det er en velsignelse å få en uke til sammen med brødrene mine, sa Stroud.

– En veldig spesiell ung mann. Han stråler uansett hvor stor anledningen er, sa trener DeMeco Ryans.

Før sesongen fikk man over 200 i odds på at Texans skulle ta seg til Superbowl. Det er 42 år siden et lag med så dårlig odds har tatt seg til sluttspill og vunnet en kamp der.

[ Dolphins scoret 70 poeng i storseier – takket nei til rekord ]

Bills-kamp i fare

Det er ikke bare i Kansas City at det er vintervær. Kampen mellom Buffalo Bills og Pittsburgh Steelers er utsatt fra søndag til mandag på grunn av enorme snømengder, og værvarselet gjør det usikkert om kampen kan spilles da.

På grunn av snøstorm har New York-guvernør Kathy Hochul erklært unntakstilstand og reiseforbud i området nord i delstaten. Bills har de siste dagene rekruttert frivillige til å måke snø på klubbens bane, men det er varslet store snømengder også de nærmeste dagene.