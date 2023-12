Carlsen løftet seg etter remis – i rute i hurtigsjakk-VM

Det er situasjonen etter to partier mot motstandere med betydelig lavere rating. Det ble remis med hvite brikker mot Nikita Petrov i første parti etter svakt åpningsspill av nordmannen.

Carlsen satte riktig nok motstanderen under kraftig tidspress, men en småskummel stilling gjorde at Petrov holdt unna.

– Jeg spilte fryktelig dårlig i åpningen, først og fremst. Etter det står jeg dårligst, men så kommer jeg meg gradvis inn i partiet. Jeg så likevel ikke at jeg hadde noen sjanser (for seier), sa Carlsen til NRK.

I annet parti møtte han russeren Denis Khismatullin, som valgte en defensiv strategi mot Carlsens svarte brikker og tilsynelatende satset på remis.

Det holdt en stund, men mot slutten fikk Khismatullin alvorlig tidsnød. Det førte til flere feil, og Carlsen spurtet til triumf med svart.

Også Aryan Tari har imponert så langt på VMs første dag. Han slo det 15-årige hjemmehåpet Bakhrom Bakhrillajev i første parti, og deretter sikret han remis mot den russiske stormesteren Peter Svidler. Tari spilte begge partiene med hvite brikker.

Johan-Sebastian Christiansen åpnet med tap for Vladimir Fedosejev, men sikret et helt poeng da han slo tilbake med seier over Steven Rojas fra Peru.

Benjamin Haldorsen står også med ett poeng etter to strake remis, mens VM-debutant Elham Amar har ett tap og én remis.

