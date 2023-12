Direkte TV-sport i juledagene

SØNDAG JULAFTEN

13.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (19. runde): Motherwell – Rangers fra Fir Park. (Vsport2)

14.00: Fotball, engelsk Premier League menn (18. runde): Wolverhampton – Chelsea fra Molineux Ground. Å spille seriekamper på julaften hører til sjeldenhetene. Så ble det også mye kritikk til plasseringen av denne kampen. (Vsport Premier League1)

MANDAG 1. JULEDAG

Ingen registrerte direktesendinger.

TIRSDAG 2. JULEDAG

10.45: Sjakk, VM i hurtigsjakk i Samarkand, Usbekistan. 1. dag, runde 1-5. (NRK1)

13.30: Fotball, engelsk Premier League menn (19. runde): Newcastle – Nottingham Forest fra St. James’ Park. Begge lagene gikk på ettmplstap lille julaften. (Vsport Premier League)

13.30: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (24. runde): Preston – Leeds United fra Deepdale. Leeds tok en sterk 4-0 seier over Ipswich lille julaften. Dermed tok de innpå tre poeng i kampen om den andre direkte opprykksplassen. (Vsport1)

13.30: Sykling, UCI terrengsykling fra Gavere, kvinner. Klassen for menn starter 15.00. (TV2Sport2)

14.30: Sjakk, VM i hurtigsjakk i Samarkand, Usbekistan fortsetter. (NRK1)

16.00: Fotball, engelsk Premier League menn (19. runde): Bournemouth – Fulham fra Vitality stadium. (Vsport Premier League), Sheffield United – Luton fra Bramall Lane. (Vsport Premier League1)

16.00: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (24. runde): Rotherham – Middlesbrough fra AESSEAL New York stadium. (Vsport1)

16.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (20. runde): Dundee – Celtic fra Dens Park. (Vsport2)

17.00: Ishockey, U20-VM menn i Göteborg, Sverige: Gruppe B : USA – Norge fra Frölundaborg. (TV2 Sport2)

18.15: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (24. runde): Birmingham – Stoke fra St. Andrews. (Vsport1)

18.30: Fotball, engelsk Premier League menn (19. runde): Burnley – Liverpool fra Turf Moor. Burnley vant lille julaften etter scoring av Sander Berge, mens Liverpool spilte uavgjort mot serieleder Arsenal. (Vsport Premier League)

20.45: Fotball, engelsk mesterskapsserie menn (24. runde): Ipswich – Leicester fra Portman Road. (Vsport1)

21.00: Fotball, engelsk Premier League menn (19. runde): Manchester United – Aston Villa fra Old Trafford. 0-2 tapet for West Ham lille julaften sved for United som møter et Aston Villa som kjemper i toppen, men som slet overraskende i fredagens 1-1 kamp mot bunnlaget Sheffield United. (Vsport Premier League)

ONSDAG 27. DESEMBER

10.50: Sjakk, VM i hurtigsjakk i Samarkand, Usbekistan fortsetter. (NRK1)

13.30: Darts, World Darts Championship, tiende spilledag. (Vsport1)

13.35: Sykling UCI sykkelcross, superprestige kvinner fra Heusden-Zolder. Klassen for menn starter klokka 15.00. (Eurosport N)

17.00: Ishockey, U20-VM menn i Göteborg, Sverige: Gruppe B : Norge – Tsjekkia fra Frölundaborg. (TV2 Sport2)

20.00: Darts, World Darts Championship, tiende spilledag. Kveldsprogrammet. (Vsport1)

20.30: Fotball, engelsk Premier League menn (19. runde): Chelsea – Crystal Palace fra Old Trafford. (Vsport Premier League1), Brentford – Wolverhampton fra Gtech Community stadium. (Vsport Premier League2)

21.00: Fotball, skotsk eliteserie menn (20. runde): Hibernian – Hearts fra Easter Road. (Vsport2)

21.15: Fotball, engelsk Premier League menn (19. runde): Everton – Manchester City fra Goodison Park. Dette blir Citys første kamp etter at de kom hjem med VM-tittelen for klubblag fra Saudi-Arabia. (3+, Vsport Premier League)

01.00: Ishockey,National Hockey League (NHL), grunnserien: New York Rangers – Washington Capitals fra Capital One Arena. (Vsport2)

02.00: Ishockey, NHL: Minnesota Wild – Detroit Red Wings fra Excel Energy Center. (Vsport1)

04.00: Ishockey, NHL: Anaheim Ducks – Vegas Golden Knights fra Honda Center. (Vsport2)





