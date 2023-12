Vålerenga berget kvalifisering: – Jobben er ikke gjort

Tromsø forble dermed på bronseplass, med bare dårligere målforskjell enn Brann, som tok sølvet. Bodø/Glimt ble soleklare seriemestre.

Vålerenga klatret på sin side opp til kvalifiseringsplass og skal møte Kristiansund i to kamper om fornøyet kontrakt i Eliteserien.

– Det ble litt berg-og-dalbane da vi fikk et mål mot på slutten, men da vi fikk høre at det holdt til kvalifisering ble vi fornøyd med det. Vi hadde tatt det resultatet før kampen, sa Petter Strand til TV 2.

– Vi har hatt troen hele veien. Vi har visst at vi har et godt nok lag til å ta nok poeng. Vi har samlet oss og stått sterkt sammen. Det er deilig at det holdt, fortsatte han.

Redningsmann

Vålerengas redningsmann, Andrej Ilic, kom inn halvveis i sesongen og har vært en stor bidragsyter til at Vålerenga sikret kvalifisering med sine ni mål.

– Det føles bra, men jobben er ikke gjort. Vi har fortsatt to kamper igjen. Vi må fokusere på dem og holde oss i ligaen, sa Ilic til rettighetshaveren.

Oslo-klubben var avhengig av å ta poeng hjemme mot Tromsø for å unngå å rykke direkte ned til 1. divisjon. Før den siste serierunde var det bare målforskjell som skilte opp til Sandefjord på 14.-plass, mens Stabæk og Haugesund lå ett og to poeng foran.

Sandefjord vant 1-0 over Lillestrøm, mens Haugesund vant 3-0 over Stabæk, som slår følge med Aalesund ned til 1. divisjon.

«Enga» har ikke vært nede i 1. divisjon siden 2001. Bare Rosenborg har vært lenger i Eliteserien (siden 1978).

[ Dette er VIF-børsen etter poenget mot Tromsø som sikret kvalik ]

Skitne triks

Etter 45 minutter hvor lagene lå og følte på hverandre, kastet Vålerenga-supporterne røykgranater ut på banen for å få stoppet kampen i et par minutter.

«Klanen» fikk det som de ville, og et drøyt kvarter senere tok det helt av på «Østblokka» på Valle da Andrej Ilic sendte vertene i ledelsen.

Tre minutter på overtid satte Oslo-gutt Jakob Napoleon Romsaas et lite støkk i Vålerenga-fansen da han utlignet for Tromsø. Det skulle imidlertid vise seg å ikke ha noe å si.

Vålerenga har hatt en forferdelig sesong. Oslo-klubben startet under Dag-Eilev Fagermos ledelse, som tapte fire av sine fem første hjemmekamper. Det førte til avskjedigelse og en intensiv trenerjakt for ledelse på Valle.

Valget endte i den meget kontroversielle overgangen til Geir Bakke, som kom til Vålerenga fra erkerivalen Lillestrøm.





Riktig mann?

Bakke har heller ikke fått ting helt på stell i hovedstaden, og sto med ni tap, fem uavgjort og bare fire seire på 18 kamper.

Vålerenga har også vært preget av flere utenomsportslige saker. Daglig leder Erik Espeseth har nærmest blitt presset ut av klubben av supporterne, før han valgte å trekke seg fra rollen.

VIF-supporterne har også i flere år klaget over eier Tor Olav Trøims innblanding i klubben, noe som førte til at Trøim tok et steg til side og ansatte Kjetil Siem som ny styreleder i Vålerenga Fotball AS.