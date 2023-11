Norge avsluttet EM-kvalifiseringen med målfest mot Skottland

Norges skadereduserte lag tok ledelsen to ganger før pause, men så ut til å gå på et nytt tap mot EM-klare skotter. I sin gamle hjemby avverget tidligere Celtic-spiller Moi det ved å nikke inn et innlegg fra gode Julian Ryerson.

Oscar Bobb viste igjen hvilken glimrende spiller han kan bli for Norge, og Aron Dønnum og Jørgen Strand Larsen scoret hvert sitt ledermål i første omgang, men igjen ble Ståle Solbakkens lag rammet av defensive feil.

Det skal sies at begge skottenes utligningsmål før pause kom delvis som følge av norsk uflaks. Dønnum ble truffet i armen da han kastet seg for å blokkere et skudd, og John McGinn kunne score på straffe. Så var Leo Østigård uheldig da et hjørnespark traff ham og spratt i eget mål.

Stuart Armstrongs 3-2-mål i det 59. minutt var en god prestasjon, men ble foranlediget av tafatt norsk forsvarsspill.

Begge lag var redusert av skader. Skottene var uten sin faste keeper og flere navn i forsvarsfireren, blant dem lagkaptein Andy Robertson, men det er liten tvil om at det var Norge som måtte greie seg uten de største navnene med Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard blant skadeforfallene.

Hampden Park var fullsatt da tilhengerne skulle feire Skottlands EM-billett, men de norske viste tenner og spolerte den perfekte hjemmestatistikken.

VAR-drama i Skottland

Skottland hadde vunnet sine tre første hjemmekamper i kvalifiseringen med sammenlagt 7-0, men Norge brukte mindre enn tre minutter på å dempe lyden på Hampden Park med det første skotske baklengsmålet. Bobb skaffet et kast høyt på banen, og Julian Ryersons innlegg ble på ukonvensjonelt vis kjempet videre av Strand Larsen til Dønnum, som dro en skuddfinte og skjøt i krysset via taklingsfoten til Nathan Patterson.

Den gode norske åpningen skrudde ned lyden i den grad at man lenge kunne høre «Alt for Norge» fra de fåtallige norske supporterne, men så fikk skottene straffe. Et frispark ble klarert ut til Callum McGregor, som fyrte løs i returrommet. Dønnum kastet seg for å blokkere, og ballen traff ham i armen. Dommeren pekte på straffesparket, og avgjørelsen ble bekreftet av VAR. Ti minutter etter ledermålet kunne lagkaptein McGinn påføre Egil Selvik hans første baklengsmål som keeper for A-landslaget.

Det stoppet ikke det norske laget fra å vise seg fram. Den norske høyresiden gjorde livet surt for motspillerne, og etter et angrep i veldig mange trekk scoret Jørgen Strand Larsen et nytt ledermål i det 20. minutt. Norge flyttet i trekk etter trekk på de skotske spillerne: Utover, innover, til den ene og så til den andre siden. Til sist spilte Bobb fram Ryerson. Hans innlegg endret retning og ble møtt av Strand Larsen ved nærmeste stolpe. Ballen smatt forbi keeper og rullet sakte over streken. Den var inne før Dønnum satte foten på den og lagde nettsus.

Skottland skapte et visst trykk, men få sjanser. Derimot kom laget til fire hjørnespark fra venstre, og på Scott McTominays fjerde serve ble det 2-2. Ballen traff Leo Østigård uheldig i låret og forsvant inn i eget nett i det 33. minutt.

Store sjanser for Norge

Etter 2-2 hadde Norge de største sjansene resten av omgangen. Først tok Patrick Berg et frispark fra 30 meter som føk rett utenfor krysset, så skjøt han for dårlig fra god posisjon i feltet etter et nytt angrep i mange trekk og pasning fra Bobb.

Den største sjansen kom i det 44. minutt, da Sander Berge ble spilt gjennom og elegant spilte ballen ut til Dønnum, som kunne avslutte fra kort hold. To skotske forsvarere ofret seg for å blokkere, og ballen traff Patterson i stedet for nettmaskene.

Skottland startet best i den andre omgangen og tok ledelsen i det 59. minutt. Jacob Brown misset en stor sjanse, men Armstrong gjenvant ballen nede ved hjørnesparket, spilte til McGinn og løp inn i feltet, der ingen norske plukket ham opp. McGinn slo skrått ut, og Armstrong skjøt inn i hjørnet.

Etter å ha kommet under grep de norske taktpinnen igjen og skapte trykk mot Skottlands mål. Det var ikke ufortjent da utligningsmålet kom.

Kampfakta

EM-kvalifisering fotball menn søndag, gruppe A i Glasgow:

Skottland – Norge 3-3 (2-2)

Hampden Park

50.000 tilskuere

Mål: 0-1 Aron Dønnum (3), 1-1 John McGinn (str. 13), 1-2 Jørgen Strand Larsen (20), 2-2 Leo Østigård (selvmål 33), 3-2 Stuart Armstrong (59), 3-3 Mohamed Elyounoussi (86).

Dommer: Horatiu Fesnic, Romania.

Gult kort: Kristoffer Ajer (10), Patrick Berg (45), Sander Berge (59), Norge, Scott McKenna (79), Skottland.

Lagene:

Norge (4-5-1): Egil Selvik – Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Leo Østigård, Fredrik Bjørkan – Oscar Bobb (Marcus Holmgren Pedersen fra 89.), Sander Berge, Patrick Berg, Fredrik Aursnes (Mohamed Elyounoussi fra 61.), Aron Dønnum (Kristian Thorstvedt fra 60.) – Jørgen Strand Larsen.

Ubenyttede reserver: Viljar Myhra, Mathias Dyngeland – Stefan Strandberg, David Møller Wolfe, Ola Solbakken, Hugo Vetlesen, Bård Finne, Stian Gregersen.

Skottland (4-2-3-1): Zander Clarke – Nathan Patterson, Jack Hendry, Scott McKenna, Greg Taylor – Scott McTominay, Callum McGregor (Lawrence Shankland fra 89.) – Stuart Armstrong (Ryan Christie fra 70.), John McGinn (Ryan Jack fra 79.), Kenny McLean (Lewis Ferguson fra 70.) – Jacob Brown (Lyndon Dykes fra 70.).

Ubenyttede reserver: Robby McCrorie, Liam Kelly – Anthony Ralston, Josh Doig, Liam Cooper, Billy Gilmour, Ryan Porteous.

