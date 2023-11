Gråtkvalt Andersson vant i Sverige-avskjeden – Lukaku med fire mål for Belgia

Etter drøye fem minutter spilt ekspederte Viktor Gyökeres et innlegg i tverrliggeren, før rekkekamerat Viktor Claesson på mirakuløst vis også satte returen i tverrliggeren. Sistnevnte gjorde opp for seg da han stanget inn 1-0 med et lekkert hodestøt.

Like etter pause sto Estlands målvakt mesterlig i veien for en stor Sverige-sjanse, men noen få minutter senere la Emil Forsberg på til 2-0. Det ble også sluttresultatet.

Tjue minutter før slutt ble Albin Ekdal hyllet da han ble byttet ut. Midtbanespilleren fikk bære kapteinsbindet i sin siste landskamp.

Før kampstart hedret Friends Arena de to fotballsupporterne som mistet livet i Brussel 16. oktober. De to lagene spilte også med sørgebånd.

Andersson annonserte tidligere i høst at han ville gi seg som landslagssjef dersom de mislyktes i å ta seg til EM i Tyskland. Det håpet var ute allerede i midten av oktober. Gultrøyene har trøblet stort og ender med kun tre seirer på de åtte kampene i kvalifiseringen. Andersson har vært Sveriges landslagstrener i åtte år og tatt nasjonen til flere store mesterskap.

Tidligere denne uken røk svenskene på et pinlig 0-3-tap mot Aserbajdsjan. Viaplay-ekspert Bojan Djordjic var blant dem som kritiserte lagets prestasjon.

– Det er langt ifra godkjent å se landslaget vårt være så uinspirerte og umotiverte. Spillerne bør skamme seg over innsatsen, sa Djordjic.

I den andre puljekampen har Romelu Lukaku scoret fire ganger for Belgia hjemme mot Aserbajdsjan, og på overtid sørget Leandro Trossard for at det endte 5-0. Dermed vinner belgierne gruppe F, ett poeng foran Østerrike. Begge lag er uansett klare for fotball-EM neste år.

