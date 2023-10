Ingebrigtsen-brødrene hevder faren brukte vold – Gjert nekter

For første gang åpner løperbrødrene opp om bakgrunnen for at de i fjor valgte å bryte med faren, som var deres trener i mange år. I uttalelsen til VG forteller de om en oppvekst med ubehag, frykt og vold.

– Å skrive det vi skal skrive nå, gjør vondt, på mange måter. Det er vondt fordi det rammer en person som har betydd mye for oss og vår karriere. Det rammer personer vi står nær. Og det rammer personer som aldri har bedt om å bli trukket inn i en offentlig konflikt, skriver Henrik, Jakob og Filip Ingebrigtsen i uttalelsen.

De skriver at de ser seg nødt til å dele sin historie ettersom familiekonflikten har preget mediebildet over tid, og det har tiltatt igjen de siste ukene.

– Uttalelsene de kommer med er grunnløse. Jeg har aldri utøvd vold mot mine barn, sier Gjert Ingebrigtsen til VG gjennom advokat John Christian Elden.

Elden har også sendt sitatene fra Gjert Ingebrigtsen til NTB.

Fikk nok

I februar 2022 ble det kjent at Gjert Ingebrigtsen ikke lenger skulle være trener for sine sønner. Senere kom det fram at en familiekonflikt lå bak, men først nå går noen av partene i detalj inn på bakgrunnen.

– Vi har vokst opp med en far som har vært svært aggressiv og kontrollerende, og som har brukt fysisk vold og trusler som en del av sin oppdragelse. Fremdeles kjenner vi på ubehag og frykt, som sitter i oss fra barndommen, skriver brødrene.

– For to år siden fikk vi nok. Fra dette øyeblikket valgte vi å bryte med vår far. Da ble det også umulig for oss å fortsette med ham som trener.

De skriver at de trodde at de skulle klare å håndtere situasjonen uten å omtale bakgrunnen, men at de nå innser at det ikke er mulig.

– Vi føler et ansvar for å rydde opp. Det kan vi bare gjøre ved å fortelle vår historie, skriver de.

[ «Konflikten i familien Ingebrigtsen er et privat anliggende som sliter på alle parter» ]

– Utenkelig

Gjert Ingebrigtsen avviser at han har utøvd vold og mener det ville vært utenkelig.

– At jeg har hatt svakheter som far, og i for stor grad vært trener, er en erkjennelse også jeg har kommet til, om enn altfor sent. Vår familie har levd i offentlighetens søkelys i mange år, og vi har valgt å slippe offentligheten inn i livene våre gjennom TV-serier, intervjuer og mye annet. At det i dette offentlige familielivet skal ha forekommet voldsutøvelse er utenkelig. Det norske folk har fått se livene våre, på godt og vondt, sier han gjennom advokat Elden.

– Jeg er langt fra perfekt som far og ektemann, men jeg er ikke voldelig.

Gjert Ingebrigtsen beskriver det som en tragisk situasjon for familien.

– Vi har kommet dit at vi sprer uriktige beskyldninger mot hverandre i media. Det gjør meg dypt ulykkelig. Hvordan vi skal komme oss forbi dette vet jeg ikke, men vi må prøve.

[ Ingebrigtsen-konflikten er sportssjefens tyngste sak: – Har aldri vært så sliten ]